Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taşeron işçiler ile ilgili müjdeli açıklama geldi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Yaklaşık 900 bin çalışanımızı ilgilendiren ve kamuoyunda taşeron olarak bilinen düzenlemeye değinmek istiyorum. Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerindeki 400 bin işçimiz çalıştıkları yerlerdeki belediye iktisadi teşekküllerinde istihdam edilecekler.

MEVSİMLİK İŞÇİ SÜRESİ UZATILIYOR

23 bin mevsimlik işçilerin halen en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri de 8 ay 29 güne kadar çıkartılabilecek.

4C'LİLER 4B'YE GEÇİYOR

Kamuda 4C statüsünde çalışan kardeşlerimiz de 4B kadrosuna alınıyor. Böylece kamuoyumuzda uzun zamandır tartışılan bu meseleyi kökten çözmüş oluyoruz.

"TAŞERON TAMAMEN ORTADAN KALKIYOR"

Bu aradaki komisyonlar, taşeronlar tamamen ortadan kalkıyor. İşçi kadrosuyla görev alıyorlar. Belediyelerde de iktisadi teşekküllerinin personeli olarak göreve devam ediyor."