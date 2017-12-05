Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bozdağ, A Haber canlı yayınında, Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada bazı medya kuruluşlarına ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun medya özgürlüğüne ve ifade hürriyetine yönelik tehditlerde bulunduğunu ifade eden Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu lanetlediğini bildirdi.

Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun kimsenin boynuna ip geçiremeyeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu, benim yularım bir başkasının elinde demek istiyor. Şu anda Kılıçdaroğlu, bağımsız bir genel başkan gibi konuşmuyor. Türkiye'ye karşı yürütülen uluslararası komploların, Türkiye'ye ve Türk milletine diz çöktürmek isteyen çevrelerin gönüllü işbirlikçisi ve taşeronudur. Ben soruyorum, CHP'nin genel başkanının yuları kimin elinde?"

"Büyük bir yanlıştır"

Bozdağ, Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davanın görülmeye başlandığı hafta, Kılıçdaroğlu'nun büyük bir iftira kampanyası başlattığına işaret etti.

ABD'de tiyatro sahnelendiğini, bu tiyatronun Amerika'daki ayağında Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının bulunduğunu, Türkiye'deki ayağında ise Kılıçdaroğlu'nun olduğunu ifade eden Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun terör örgütleriyle aynı hedefe koşmaktan imtina etmediğini söyledi.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Her gün medya özgürlüğünden, ifade hürriyetinden bahsediyorlar ama kendileri gibi düşünmeyen, kendi iftiralarına inanmayan, başka düşünceleri paylaşan medya organlarına gelince onları 'havuz medyası' olmakla suçluyorlar. Bununla yetinmeyip, onları tehdit edip, susturmaya kadar varan bir gayri ahlaki tavır ortaya koyuyorlar. Bu fevkalade büyük bir yanlıştır. Kılıçdaroğlu ve avanesi ne A Haber'i ne ATV'yi ne diğer farklı görüşte olan basın yayın organlarını susturabilir. Türkiye'de basın özgürdür, özgür olmaya devam edecektir."

"Bir çirkefle karşı karşıyayız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de geçmiş dönemde, soğuk savaş döneminde ve vesayet döneminde yaşananları özleyen, bu tabloları Türkiye'nin önüne getirmek isteyen ve millete bu maliyeti yüklemek isteyen bir aklın ufak bir parçası olduğunu bildirdi.

Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanına yönelik bugün ağır bir cümle kullandığını belirten Soylu, "İşgalci' olarak niteledi Cumhurbaşkanımızı bulunduğu noktada. Bu demokrasiye de hakarettir, millete de hakarettir, Cumhurbaşkanımıza o seçimde oy veren veya vermeyene de hakarettir ve demokrasiye karşı ciddi bir maalesef ifade etmem gerekir ki yaralama ve demokrasiye inanmama sözlerinin başlangıcıdır." diye konuştu.

Bakan Soylu, şu görüşlere yer verdi:

"Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanının yakınlarının veya kendisinin bir adaya para naklettiğini veya o adada veya başka yerde, dünyanın başka noktasında hesaplarda parasının olduğunu iddia etti. Şimdi bir haftadır sürekli olarak bunu farklılaştıran, bu lafın odağından ayıran ve meseleyi başka bir noktaya taşımak isteyen, kah A Haber'e saldıran, kah Sarraf dosyası üzerinden Türkiye'yi yargılamaya çalışan, sonra da güya vicdanı varmış gibi de bir tablo ortaya koymaya çalışan bir çirkefle karşı karşıyayız, çok net söylüyoruz."

"Şimdi buradan Kılıçdaroğlu hiçbir yere kaçamaz, çok açık şekilde altını çizerek söylüyorum." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"O Man Adası'nda veya herhangi bir adada veya herhangi bir yurt dışında Cumhurbaşkanının veya yakınlarının paralarının olduğunu ispat etmezse, biz onun boğazına ne takacağız o görecek, hangi çıngırakları takacağız, öyle yok. Hem iftira edeceksiniz, hem ondan sonra da birtakım hakaretlerde bulunacaksınız, ondan sonra da kenara çekileceksiniz. Bunu yapabilmek mümkün değildir, bunu çok net söylüyorum."

Soylu, CHP'lilere seslenerek, şunları kaydetti:

"Başınızda bir düzenbaz var ve sadece kendi koltuğunu koruyabilmek, sadece kendi koltuğunu devam ettirebilmek için Türkiye'nin başını herkesle beraber belaya sokacak bir düzenbaz söz konusu. Man Adası'nda veya herhangi bir adada Cumhurbaşkanımızın ve yakınlarının parasının olduğunu ispat etmezse şerefsizdir ve alçaktır. Zannediyor ki bunu söylerim, burada kalır. Bunu net söylüyorum, hayatımızın sonuna kadar bunun takipçisi olacağız."

"Medyaya yönelik bir linçtir"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ise Twitter hesabından, "Kılıçdaroğlu'nun A Haber'i hedef alan söylemi, halkın haber alma hakkı, düşünce özgürlüğü ve demokrasinin teminatı olan medyaya yönelik bir linçtir. Şiddetle kınıyorum." paylaşımında bulundu.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından yapılan yazılı açıklamada da "Halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için görev yapan gazetecilerin pervasızca hedef alınması kabul edilemez. Kemal Kılıçdaroğlu herkesçe amasız, fakatsız ve ancaksız kınanmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda, şu sözleri sarfetmişti:

"Havuz medyası, buradan onlara da seslenmek istiyorum. Bu Rıza Sarraf'ı televizyona çıkardılar. Arkasına Türk bayrağını koydular. Yani Türk bayrağını fon olarak kullandılar. Bir sahtekarın arkasına, Türk bayrağını fon olarak kullanan havuz medyasını şiddetle kınıyorum. A Haber'i de kınıyorum A televizyonunu da kınıyorum. Bu sahtekarı, şarlatanı hiç utanmadan televizyona çıkaracaksınız, hiç utanmadan arkasına Türk bayrağı koyacaksınız. Hiç utanmadan bir de tweet atıyorlar 'Rıza Sarraf'a şeref madalyası takmalıydık.' Buyur tak bakalım. Şeref madalyasını nereye takacaksın? Ama ben senin boynuna neyi takacağımı çok iyi biliyorum. Sen vatan hainisin. Bir sahtekara, kendini bilmeze, şarlatana, rüşvetçiye Türk bayrağını fon olarak kullandırtamazsın. Kullandırtan adam vatan hainidir. Açık ve net söylüyorum vatan hainidir."