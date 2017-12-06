Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, resmi Twitter adresinde "Kudüs müslümanların ilk kabilesidir, ortak davasıdır" açıklamasında bulundu.

"Kudüs, ümmeti Muhammed’in Mekke ve Medine’den sonra değer verdiği üçüncü şehirdir. Kudüs, Müslümanların ziyaretine gideceği üç mescidden biri olan Mescid-i Aksa’nın (diğer mescidler ise Mescid-i Haram,Mekke’dedir;Mescid-i Nebevi,Medine’dedir) bulunduğu şehirdir." ifadelerini kullanan Bozdağ, "Kudüs, Müslümanların ilk kıblesidir. Kudüs, Mirac mucizesinin şahididir ve Mirac mucizesinin gerçekleştiği yerdir. Kudüs, Müslümanların izzetidir;onurudur;şerefidir. Kudüs,sadece Filistinlilerin değil, bütün Müslümanların ortak davasıdır." dedi.

"KUDUS'ÜN BAŞKENT İLANI HERKES İÇİN BÜYÜK FELAKET OLUR"

Kudüs ile ilgili açıklamalar yapan Başbakan yardımcısı, "Kudüs, Ortadoğu ve dünya barışının anahtarıdır. Kudüs,Müslümanların kırmızı çizgisidir. Kudüs’ün statüsü,uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınmıştır. Kudüs’ün statüsünü korumak,hem BM’nin,hem BM üyelerinin, hem Müslümanların ve hem de İslam ülkelerinin namus borcudur." derken, "Kudüs’ün başkent ilanı, büyük zorluklarla yürütülen barış sürecini yok eder. Kudüs’ün başkent ilanı, bölgede büyük kargaşa, kriz, kaos ve çatışmalara kapı aralar; öngöremediğimiz olumsuzluklara gebedir. Kısaca Kudüs’ün başkent ilanı, hepimiz ve herkes için büyük felaket olur." ifadelerini kullandı.

"HERKESİ DÜNYA BARIŞINI TEHLİKEYE ATMAKTAN KAÇINMAYA DAVET EDİYORUM"

Kudüs ile ilgili açıklamalarını sürdüren Bozdağ, "Kudüs’ün başkent ilanı, tarihi inkardır; bölgedeki gerçekleri inkardır; büyük haksızlıktır/zulümdür; büyük bir öngörüsüzlüktür; büyük bir akılsızlıktır/çılgınlıktır; bölgeyi vedünyayı ne zaman söneceği bilinmeyen bir ateşe atmaktır. Herkesi, sorumlu davranmaya; imza koyduğu anlaşmalara sadık kalmaya; aklı selim ile hareket etmeye; iç politika veya başka gerekçelerle dünya barışını tehlikeye atmaktan kaçınmaya; nefsi hareket etmemeye; Müslümanları ve İslam ülkelerini izzetine, sahip çıkmaya davet ediyorum.