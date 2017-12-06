Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray'ın ABD Başkan Donald Trump'ın bugün yapacağı konuşmada ülkesinin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklayacağı ve büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması talimatı vereceği açıklamasına ilişkin hükümetten peş peşe sert tepki geldi.

ABD'Lİ BAKANIN YÜZÜNE SÖYLEDİ...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO toplantısı için bulunduğu Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, ABD'nin Kudüs'ü başkent ilan etmesi hakkında Tillerson'a, "Bölgeye istikrar ve barıştan ziyade kaos getirecektir." dedi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şunları dile getirdi: "Bu büyük bir hata olacaktır. Bölgeye istikrar ve barıştan ziyade kaos getirecektir. Türkiye'nin tutumu bellidir. Buna sadece Müslüman dünyası değil, tüm dünya karşı çıkmaktadır. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'a daha önce de söyledim, görüşmemde de bunu tekrar dile getireceğim."

'FELEKAT OLUR'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Kudüs’ün başkent ilanı, tarihi inkardır; büyük bir akılsızlıktır, çılgınlıktır. Bölgeyi vedünyayı ne zaman söneceği bilinmeyen bir ateşe atmaktır" diyen Bozdağ şunladı dile getirdi: "Kudüs, ümmeti Muhammed’in Mekke ve Medine’den sonra değer verdiği üçüncü şehirdir. Kudüs, Müslümanların ziyaretine gideceği üç mescidden biri olan Mescid-i Aksa’nın (diğer mescidler ise Mescid-i Haram,Mekke’dedir;Mescid-i Nebevi,Medine’dedir)bulunduğu şehirdir.Kudüs, Müslümanların ilk kıblesidir. Kudüs, Mirac mucizesinin şahididir ve Mirac mucizesinin gerçekleştiği yerdir.

MÜSLÜMANLARIN KIRMIZI ÇİZGİSİDİR

Kudüs, Müslümanların izzetidir, onurudur, şerefidir. Kudüs, sadece Filistinlilerin değil, bütün Müslümanların ortak davasıdır. Kudüs, Ortadoğu ve dünya barışının anahtarıdır. Kudüs,Müslümanların kırmızı çizgisidir. Kudüs’ün statüsü,uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınmıştır. Kudüs’ün statüsünü korumak,hem BM’nin, hem BM üyelerinin, hem Müslümanların ve hem de İslam ülkelerinin namus borcudur. Kudüs’ün başkent ilanı,büyük zorluklarla yürütülen barış sürecini yok eder. Kudüs’ün başkent ilanı,bölgede büyük kargaşa, kriz, kaos ve çatışmalara kapı aralar;öngöremediğimiz olumsuzluklara gebedir.

DÜNYAYI ATEŞE ATMAKTIR

Kısaca Kudüs’ün başkent ilanı,hepimiz ve herkes için büyük felaket olur.Kudüs’ün başkent ilanı, tarihi inkardır; bölgedeki gerçekleri inkardır, büyük haksızlıktır, zulümdür, büyük bir öngörüsüzlüktür, büyük bir akılsızlıktır, çılgınlıktır; bölgeyi vedünyayı ne zaman söneceği bilinmeyen bir ateşe atmaktır. Herkesi,sorumlu davranmaya, imza koyduğu anlaşmalara sadık kalmaya;aklı selim ile hareket etmeye, iç politika veya başka gerekçelerle dünya barışını tehlikeye atmaktan kaçınmaya;nefsi hareket etmemeye; Müslümanları ve İslam ülkelerini izzetine, sahip çıkmaya davet ediyorum"