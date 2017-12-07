Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in başkentini Kudüs olarak ilan etmesine saatler kala Ankara’dan net uyarı mesajları gönderdi. Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşme sonrası basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kudüs, tüm Müslümanların harimiismetidir, göz bebeğidir. Kimden gelirse gelsin, bu tarihî hakikati göz ardı eden her yaklaşımın sonu hüsrandır, felakettir. Bölgemizin huzur, barış ve güvenliği, iç politik hesaplara kurban edilemeyecek kadar önemlidir” dedi.

ÇATIŞMAYI ATEŞLER

“Bütün dünyaya şu çağrıyı yapmak istiyorum; Kudüs’ün Birleşmiş Milletler kararlarıyla da defalarca teyit edilmiş hukuki statüsünü değiştirecek her türlü adımdan uzak durulmalıdır” diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Kudüs’ün kutsiyetinin ve tarihî statüsünün muhafazası hususunda Ürdün ile aynı hissiyatı paylaşıyoruz. Ürdün Haşimi Krallığının Kudüs’teki kutsal mekânların hamisi olarak oynadığı kritik rolü çok önemsiyoruz. Kudüs’ün statüsü konusunda atılacak yanlış bir adım, tüm İslam âleminde infiale sebep olacaktır, bu barış zeminini dinamitleyecek, bölgemizde yeni gerilimlerin, çatışmaların fitilini ateşleyecektir. Hiç kimsenin kişisel hevesleri uğruna milyarlarca insanın geleceğiyle oynamaya hakkı yoktur. Böylesi bir adım sadece terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürecektir.” Erdoğan’dan sonra söz alan Kral 2. Abdullah da, “Kudüs önemli husus olarak ortadadır. İki devletli çözümden başka alternatif yoktur” dedi.

İSTANBUL’DA ORTAK TEPKİ

Bu arada, iki lider 13 Aralık’ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) liderlerinin İstanbul’da zirve düzenleyeceğini açıkladı. Konu ile ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “13 Aralık’ta liderler toplantısı yapılacak, bir sonuç bildirgesini oradan dünyaya açıklayacağız. İslam dünyasının Kudüs için bir ve beraber hareket etmesi önemlidir” diye konuştu.

DÜNYAYA KUDÜS MEKTUBU

Öte yandan, Erdoğan, dünya kamuoyuna yönelik bir mektup yayımlayarak, Kudüs çağrısında bulundu. Erdoğan mektubunda şu ifadelere yer verdi: “İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin Cumhurbaşkanı sıfatıyla, ABD’yi bölgede kaosu tetikleyecek bu adımdan vazgeçmeye, İsrail’i de barışa ve huzura katkı sağlayacak politikalar izlemeye davet ediyoruz. ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı, sadece BM kararlarına değil, Kudüs’ün asırlara sari kadim karakterine de aykırıdır. Dolayısıyla bu adım, uluslararası hukukla birlikte, tarihi ve sosyal gerçeklerin hiçe sayılması anlamına gelmektedir. İsrail’in Kudüs’ü ilhak kararı, bu çerçevede yaptığı tüm işlemler ve uygulamalar nasıl hiçbir zaman kabul görmemişse, bu açıklama da aynı şekilde gerek vicdan gerek hukuk gerek tarih önünde hükümsüzdür. Bu adım, uluslararası hukukla birlikte, tarihi ve sosyal gerçeklerin hiçe sayılması anlamına gelmektedir. ”