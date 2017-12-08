Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan ile Papa görüşmesinde, Kudüs’ün Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar için kutsal olduğu, bu kentin statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü teşebbüsten uzak durulması gerektiği vurgulandı. Erdoğan ve Papa, ABD yönetiminin attığı adımın yanlış olduğunu farklı platformlarda dile getireceklerini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Putin ile yaptığı görüşmede ise İsrail’in 1980’de aldığı Kudüs’ü ilhak kararının, uluslararası toplum ve BM tarafından reddedilmiş olduğuna dikkati çekti, ABD yönetiminin attığı son adımın bölgedeki barışı olumsuz etkileyeceğini vurguladı. Putin de Erdoğan ile aynı görüşleri paylaştığını ifade ederek BM Güvenlik Konseyi nezdinde bu hususların takipçisi olacaklarını belirtti.