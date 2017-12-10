Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Kapan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ziyareti ile ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gündemdeki en sıcak konu Kudüs ile ilgili olarak sorulan sorularda Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’a seslenerek, “Hatadan bir an önce dönmesini bekliyoruz” mesajını gönderdi. Yunanistan ziyaretinin iki ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kudüs konusunda da bir “oldu-bitti” ile karşı karşıya olunduğunu belirtti. Trump’ın “Ben yaptım oldu” mantığıyla hareket ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “bunun kabul edilemez” olduğunu dile getirdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk gazetecilerin soruları karşısında yaptığı çarpıcı açıklamalar:



ARARSA SÖYLEYECEĞİM

Kudüs meselesinde gelinen son nokta sizi çağrınız oldu. ABD Başkanı Trump ile görüşeceğinizden bahsetmiştiniz. Bir gelişme var mı?

ERDOĞAN: O dediğiniz, Kudüs meselesinde ABD yönetiminin malum adımı atmasından önceydi. Kendisiyle telefon görüşmesi yaptığımızda, bir başka konuyla ilgili olarak bir hafta içerisinde bana geri dönüş yapacağından söz etmişti. Henüz bir dönüş olmadı. Dönüş yaparlarsa, bizi arayacak olurlarsa, Kudüs konusunda ne düşündüğümüzü de kendilerine elbette aktarırız. Bizim, Kudüs konusundaki tavrımız belli. Bunu bir mesajla da açıkladık. Samimi olunsaydı, o tür bir adım atmadan önce en azından istişare ederlerdi. Görünen o ki, ‘Diğer ABD başkanları yapmamıştı ama ben yaparım’ anlayışıyla hareket edildi. Türkiye şu anda İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı. Çarşamba günü İstanbul’da düzenleyeceğimiz Olağanüstü İslam Zirvesi’nde Kudüs konusunda neler yapılabileceğini ele alacağız. İslam ülkeleri Kudüs konusunda ortak bir tavır sergilemeli.



YAHUDİLER DE SIKINTILI

ABD ve Çekya haricinde Kudüs’ü başkent olarak tanınmasını kabul eden yok. AB dahil, diğer ülkeler bunu kabul etmiyor. Sizin Papa’yla hem Rusya ile yaptığınız görüşmeler var. Bu süreç nereye gider?

ERDOĞAN: Bunu hep birlikte göreceğiz. Biliyorsunuz ben, şu anda yoğun bir şekilde görüşmelerime devam ediyorum. Atina’da bulunduğum sırada, Sayın Papa ve Sayın Putin’le telefon görüşmeleri yaptım. Sayın Putin, Pazartesi akşamı ikili bir görüşme için Ankara’ya gelecek. Macron’la da yine bir telefon görüşmemiz olacak. Diğer ülkelerle de peyder pey görüşmelere devam edeceğiz. Çarşamba günkü buluşmayı çok önemsiyorum. İİT olarak orada buluşup, karar ve sonuç bildirgesinin yanı sıra, neler yapılabileceğini konuşacağız. Kolay bir süreç değil. Ama şunu söyleyeyim: ABD yönetiminin aldığı bu karar, başka devletleri bağlamaz. Sayın Putin konulu BM Güvelik Konseyi’nin gündemine getirdi. Ama BM Güvenlik Konseyi’nin alacağı karar bellidir. Niye? ABD kararını vermiş zaten. ABD bir taraf olacak, diğer 4 üye ayrı bir taraf. Bana göre Sayın Papa’nın duruşu önemli. Yahudilerin duruşu da önem arz ediyor. Şu an onlarda da ciddi sıkıntılar var biliyorsunuz. Kudüs, üç semavi din için de kutsal. Statüsü değişmemeli. Temenni ederim ki yol erkenken hatadan dönülür.”



BÖLGEYİ ATEŞE ATAR

Bir de fiili durum var efendim: Bugün olaylar vardı Filistin’de, şiddet vardı. Müslüman sokaklarını tahrik eden bir durum var ortada..

ERDOĞAN: Şunu söyleyeyim: Kudüs konusunda atılan bu yanlış adım, bölgeyi ciddi manada ateş çemberinin içine sürükleyebilir.



En güçlü ve kararlı tepkiyi bu konuda Türkiye verdi, siz verdiniz. Diğer Müslüman liderlerin cılız tepkiler verdiğini görüyoruz..

ERDOĞAN: İslam dünyasındaki bölünmüşlük ve iç problemler de Amerika’nın böyle bir karar almasını kolaylaştırdı. Irak’ta, Suriye’de yaşananlar ortada. Hakeza, Libya, Mısır, Yemen’de de ciddi sıkıntılar var. Kudüs konusunda böyle bir adım atılması, birilerinin bu durumu fırsat bildiğini gösteriyor. Mesela şu anda ABD’nin Kuzey Suriye’de yaptıklarını anlamak mümkün değil. Oraya yaklaşık 4 bin TIR silah taşıdılar. Oralarda DEAŞ diye bir şey kalmadığına göre, bunca silahın orada işi ne? Onun için Müslümanlar olarak uyanık olmak zorundayız.



Çarşamba günü liderler düzeyinde bir katılım olacak Filistin konusundaki çağrıya. Katılım noktasındaki beklentiniz nedir?

ERDOĞAN: Biz üstümüze düşeni yapıyoruz. Bizzat mektupla ve bizzat telefonda görüşerek davet ettiklerim var, davetlerime devam edeceğim. Bu işin hassasiyetini anlayanlarla beraber görevimizi yerine getireceğiz.

Lozan takıntı olmuş

Atina ziyaretinizde, özellikle Cumhurbaşkanı Pavlopoulos’la yaptığınız değerlendirmelerde genelde Lozan konusu öne çıktı.

ERDOĞAN: Ziyaret öncesinde, Yunan televizyonu Skai TV’ye verdiğim mülakatta Lozan’la ilgili bir soruya cevaben söylediklerim zannediyorum biraz rahatsızlığa yol açmış. Yunanistan’ın toprak bütünlüğünde sanki Türkiye’nin gözü varmış gibi yanlış çıkarımlarda bulunanlar olmuş. Öyle bir şey yok. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Ben Lozan konusunda bana yöneltilen bir soruya cevaben, gerekiyorsa pekala güncelleme yapılabileceğini belirttim. Bu benim düşüncemdir. Siz paylaşmayabilirsiniz. Bunu Cumhurbaşkanı Pavlopoulos’a da ifade ettim. Ama bu konu biraz sanki takıntı haline gelmiş gibi. Aynı şeyi Başbakan Çipras’ta da gözlemledim.



Sayın Cumhurbaşkanım Lozan’da güncellenmesini istediğiniz hususlar ibadet özgürlüğü gibi konulardan mı ibaret?

ERDOĞAN: Dediğim gibi Lozan, Türkiye-Yunanistan arasındaki bir anlaşma değil. Lozan, muhtelif boyutları olan devasa bir anlaşma. Gerek görülmesi halinde güncellenebilir. Devam etmesi gerekiyorsa tabii ki devam eder. Ama taraflar belirli noktaları güncelleme ihtiyacı hissederlerse, bunu pekala yapabilirler.



Cumhurbaşkanı Pavlopoulos ile Başbakan Çipras arasında bir problem var mı? Yunan Cumhurbaşkanı benim sembolik yetkilerim var, diyor. Lozan konusunda Çipras’ın farklı düşünceleri mi var?

ERDOĞAN: Yok. Her ikisi de Lozan’ın güncellenemeyeceği kanaatindeler.

İsrail işgal devletidir

TİM-İnovasyon ve Girişimcilik Haftası kapanış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararına ilişkin olarak, “Ne adaletle ne vicdanla bağdaşıyor” yorumunda bulundu. “ABD BM kararını son açıklaması ile yok saymıştır. Hiçbir ülke pazusuna güvenerek uluslararası hukuku yok sayamaz” diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Tarih dünde kalırsa yazık, tarihi geleceğe taşımak çok önemli. Amerika’nın da altında imzası olduğu BM kararını son açıklamasıyla ABD yok saymıştır. Şimdi sen bu imzayı yok sayıyor. Hiç kimse hukukun üstünde değil, hiçbir ülke uluslararası hukuku yok sayamaz. 1947’nin paylaşım planını BM yaptı. 1967’ye geliyoruz, Filistin’i sıkıştırdılar iyice ve sonunda İsrail o bölgenin tamamını işgal etti. İsrail bir işgal devletidir. Şu anda polisiyle bütün oradaki gençleri, çocukları adeta terör estirerek vuruyorlar, F16’larıyla Gazze’ye saldırıyorlar. Bir taraftan Filistin’e saldırıyorlar. Niye? Ben güçlüyüm. Şunu açık ve net söylüyorum: Güçlü olmak haklı olmak anlamına gelmez. Haklı olan güçlüdür. Bu karar bölgeyi tahrik ve tahrip etmektedir.



Bugün yaşadıklarımız sonuç. Asıl problem sistemin kendisidir. Bizim itirazlarımızın tepki çekmesinin sebebi de budur. ABD’nin Kudüs ile ilgili kararının bizim nazarımızda hiçbir geçerliliği yoktur. Kudüs devlet terörü uygulayan bir ülkenin insafına terk edilemez. Bunları ancak işgalciler yapar. Devlet terörü estirenler yapar. Kudüs’ün kararı işgalci bir devletin eline bırakılamaz. Kudüs bizim göz bebeğimiz, ilk kıblemiz, kırmızı çizgidir. Bu kararın arkasında evanjelistler var. Bunu sayın başkandan dinledim.”