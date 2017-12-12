Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, karşılıklı ziyaretler ve telefon görüşmelerinde kritik konuları düzenli olarak değerlendirdiklerini ve ortak bakış açıları geliştirmeye çalıştıklarını belirterek, “Türkiye-Rusya iş birliği her geçen gün daha da güçleniyor. Siyasi düzeyde ahenkli bir çalışma ortamımız var” dedi ve şöyle devam etti: “Ele aldığımız konuların başında elbette Kudüs’le ilgili gelişmeler vardı. ABD yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı tüm dünyada büyük bir infial uyandırdı. Karar Müslümanlarla beraber Hristiyanları hatta aklıselim sahibi Yahudileri bile hayal kırıklığına uğrattı. Atılan bu sorumsuz adım nedeniyle yaşanan gerginlikler ortada. Hafta sonu işgal altındaki topraklarda protestolarda İsrailli askerler dört Filistinliyi şehit etti. İki bine yakın Filistinli yaralandı. Vicdan sahibi, ahlak, ilke, değer sahibi hiç kimsenin bu cinayetleri görmezden gelmesi mümkün değildir. Kudüs konusunda Sayın Putin ile benzer yaklaşımlar içerisinde olduğumuzu gördüm. Bu konudaki temaslarımızı sürdürmek hususunda mutabık kaldık.”

Erdoğan görüşmede Suriye konusunu da ele aldıklarını, S-400 füzeleriyle ilgili çalışmaların ise sürdüğünü söyledi.

Putin ise Erdoğan ile aralarındaki güçlü iş birliğinden övgüyle söz ederek, görüştükleri her konuda mutabık kaldıklarını belirtti. Putin, Kudüs’le ilgili olarak da, “ABD’nin kararı İsrail-Filistin arasındaki barış sürecini baltalayan bir karardır. Barış süreci BM nezdinde alınan kararlar çerçevesinde yapılmalıdır. Kudüs statüsü ile ilgili karar İsrail ve Filistin arasında direkt temaslar neticesinde alınmalıdır. Sayın Erdoğan 2 gün sonra İİT zirvesi konusunda beni bilgilendirdi. Rusya gözlemci ülke olarak mutlaka bu toplantıya katılacaktır” şeklinde konuştu.