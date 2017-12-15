Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da düzenlenen Kudüs Mitingine telekonferansla bağlandı.

Çarşamba günü İstanbul'da düzenlenen zirveye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bununla yetinmeyeceğiz. Amerika'nın Kudüs'le ilgili kararının iptali için BM nezdinde de girişimler başlatıyoruz. ABD altında imzası olan BM kararına aykırı davranmıştır. Bu rezillik asla kabul edilemez. Müslümanlar bu hak gaspına kesinlikle boyun eğmeyecektir. Türkiye olarak üzerimize düşenleri sonuna kadar yapmakta kararlıyız. Hukuku çiğneyenlerin ipliğini pazara çıkaracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan telekonferansla yaptığı açıklamasına şöyle devam etti:

Mevlamızın inayeti ile şu an aleyhimize görünen bu dönemi inşallah hayra tebdil edeceğimize inanıyorum. Amerika'nın attığı bu adımla Fİlistin'deki işgal dünyanın gündemine gelmiştir. Unutulan Filistin meselesi yeniden milyarlarca Müslüman tarafından sahiplenildi. 1937'den bugüne dek Filistin topraklarının parça parça İsrail'e nasıl verildiğini bende yaptığım sunumlarda ifşa ettim. Cüneydi'nin nasıl taciz edildiğini gördük, kucağında bir annenin nasıl şiddete uğradığını gördük.. İşte İsrail, Siyonizm, Evangelist mantık budur. İşte tüm bunlarla beraber tüm insanlığın adalete ve hukuka saygılı bir şekilde bu adaletsizliği ortadan kaldıracağımıza inanıyorum.