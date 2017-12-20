Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akış, “Muazzam siyasal kabiliyetiniz ve FETÖ’ye olan diyet borcunuzu ödeme konusundaki cömert tavrınızla, tarih karşısında o kadar çabuk deşifre oldunuz ki, bizi oldukça zahmetli bir sabır yükünden de kurtardınız. Eğer utanmıyorsan dilediğini yap, diye çok sevdiğim bir hadis-i şerif var. 15 Temmuz hain işgal girişiminden sonra bile hâlâ FETÖ ile bu kadar eşgüdümlü hareket edebiliyor ve 17-25 Aralık sürecinin yalan ve iftiralarını bu denli sahipleniyor olmanız, bize bu noktada hiçbir sınır tanımadığınızı gösteriyor. Bu yüzden bundan sonrası için de aparatı olduğunuz yapıların lehine dilediğinizi yapmaya devam edebilirsiniz” dedi. Haber Merkezi