Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medine kahramanı Fahreddin Paşa için “hırsız” iftirasında bulunan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed’e, “Ey zavallı!” diye seslendi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “42. Muhtarlar Toplantısı”nda, Zayed’in sözlerine cevap veren Erdoğan, “Haddini bil” ifadesini kullandı. “İstanbul’dan kalkıp Medine müdafaası için oraya gelen Fahreddin Paşa ne için geldi? O mukaddes toprakları, orayı işgal etmek için gelenlere karşı korumak üzere geldi” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

İŞGALCİLERDEN KORUDU

“Ey bize bühtanda bulunan zavallı, o sırada senin ceddin neredeydi? Fahreddin Paşa’nın 2 yıl 7 ay süreyle müdafaa ettiği Medine’de yaptığı işler, gösterdiği kararlı duruş ve son ana kadar sergilediği direniş gerçekten takdire şayandır. Bu zavallılar, utanmadan, sıkılmadan Erdoğan’ın ecdadının mukaddes emanetleri oradan çalarak İstanbul’a getirdiğini söyleyecek kadar hezeyan içerisindedir. Fahreddin Paşa, işgalcilerin mukaddes emanetleri Avrupa müzelerine götürmesini engellemiştir.”

NE İŞLER ÇEVİRDİĞİNİ...

“Paşa, Peygamber Efendimizin kabrine gidiyordu; ‘Ya Resulallah, senin için savaşanlarla sana karşı çıkanları görüyorsun. Allah’ın yardımını bize ulaştır’ diye dua ediyordu. Şimdi bakıyorsunuz oraya yakın topraklarda bulunanlar bize utanmadan bühtanda bulunuyorlar. Haddini bil. Demek ki bu milleti tanımamışsın, sen Erdoğan’ı da tanımamışsın, Erdoğan’ın ceddini ise hiç tanımamışsın. Senin, bugün kimlerle, ne işler çevirdiğini biz gayet iyi biliyoruz. Yeri gelecek bunları da açıklayacağız. Arap ülkelerindeki kimi yöneticilerin Türkiye’ye yönelik husumetlerinin kendi dirayetsizliklerini, acziyetlerini, hatta ihanetlerini örtme amaçlı olduğu da açıkça ortadadır.”

ARKAMIZDA MİLLET VAR

“Milletimizin gönlünde taht kuramayan, desteğini alamayan hiç kimsenin arkasını şu veya bu güce yaslayarak efelik yaptığı dönemlerin kapısını bir daha açılmamak üzere kapattık. Biz eğer terör örgütlerinden küresel şer odaklarına kadar yedi düvele meydan okuyorsak milletimizden ve sizlerden aldığımız destekle bunu yapıyoruz. Arkasında milletin olmadığı devlet adamı ayakta kalamaz, milletinin tam desteğini almış bir devlet adamının ise önünde duracak hiçbir beşeri engel yoktur.”

EL UZATANIN ELİNİ KIRARIZ

“ABD geçen gün kendi güvenlik stratejisini açıkladı. Bu stratejiyi ‘Her şey Amerika için.’ diyerek özetlemek mümkündür. Elbette her ülkenin kendine göre bir güvenlik stratejisi belirleme ve bunu hayata geçirme hakkı vardır. Dolayısıyla biz de bu hakka sahibiz. Türkiye olarak kendi güvenlik stratejimizi biz şu şekilde özetleyebiliriz, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bizim güvenlik stratejimiz de bu. Bu değerlerimizden herhangi birine el uzatanın elini kırmak da bizim boynumuzun borcudur.”