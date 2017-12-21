Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, ABD’ye Kudüs konusundaki kararından vazgeçmesi için çağrıda bulunmaya devam edeceklerini vurguladı ve “Bütün dünyanın yanlış gördüğü bir kararda ‘ben süper gücüm, ben en büyüğüm, benim istediğim olur’ anlayışı bugün için geçerli değil. Adaletli olacaksınız, uluslararası hukuka uyacaksınız. Birleşmiş Milletler kararlarına uyacaksınız. Hele hele daimi üyeyseniz Güvenlik Konseyinde ilk önce siz uyacaksınız. Filistin’in haklarını savunmak için bundan sonra daha aktif olacağız. Başkenti Doğu Kudüs olan ve 1967 sınırları öncesine sahip olan bağımsız bir Filistin devleti için bundan sonra daha çok çalışacağız” dedi.

HALEY’E CEVAP VERDİ

Çavuşoğlu, ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in, “Kudüs oylamasında olumsuz oy veren ülkelerin isimleri alınacak” tehdidine cevap vererek, “Ne yapacaksınız isimleri alınca, o ülkeleri de mi cezalandıracaksınız? Hiçbir onurlu, şerefli devlet bu tür baskılara boyun eğmez; yarınki oylamada da böyle olacak, ABD’nin bu yöntemden vazgeçmesi lazım” dedi. Çavuşoğlu akşam saatlerinde Filistin Dışişleri Bakanıyla birlikte New York’a uçtu.