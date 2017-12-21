Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

18 Mart 2018’de Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacak olan 12. Olağan Büyük Kurultay için çalışmalarını tamamlayan MHP yönetimi ve milletvekilleri, Ocak ayında sahaya inmeye hazırlanıyor. Genel Merkez yönetimi ve milletvekilleri tek tek teşkilatları gezecek. 2019’a kadar sahada olacak olan MHP yönetimi ve milletvekilleri, ilk olarak Bahçeli’nin “cumhur ittifakı” formülünü tabana anlatacak. Bahçeli’nin “Cumhur modelinde bir sır var. Sabredin” sözleriyle merak uyandırdığı formüle ilişkin tabanın merak ettiği sorular cevaplanacak. MHP’nin baraj sorunu olmadığına ilişkin mesajlar da tabana iletilecek.

MHP’DEN ABD’YE KINAMA

Bu arada Devlet Bahçeli, MHP'nin, Kudüs ile ilgili olarak “ABD'nin tek yanlı, tek taraflı, mesnetsiz ve çarpık vetosunu kınadığını” bildirdi. Bahçeli, "Şüphesiz henüz tüm yollar kapanmış değildir. Uluslararası toplum tarihî bir sınavdadır. Yarın (bugün) 'Barış İçin Birlik' formatında oylanacak tasarı, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 tarihli 478 sayılı kararını hiçe sayan ABD korsanlığını, inanıyorum ki, buruşturup atacaktır" dedi.