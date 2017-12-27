Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı olan Çad’da, Cumhurbaşkanı İdris Debi ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasında farklı alanlarda 7 anlaşmaya imza atıldı. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Çad’ı ziyaret eden ilk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, “Çad’da bulunan FETÖ iltisaklı okulların tamamı Maarif Vakfımıza devredildi” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz buraya Çadlı kardeşlerimizle unutturulan bağlarımızı yeniden güçlendirmeye ve tekrar bu bağları kurmaya geldik. Attığımız imzalarla birlikte TİKA önümüzdeki dönemde Encemine’nin merkezi bir mevkiinde, ‘Türk Kültür Kompleksi’ inşasına başlayacak. İnanıyorum ki 230 bin metrekarelik bir alanda inşa edilecek bu proje, Encemine’ye farklı bir hava getirecektir. Tabii bizler de Çad’ın, terörle mücadelesinde her daim yanında olacağız.”

İstanbul’da düzenlenen Kudüs zirvesine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti: “Zirve sonunda alınan kararlar İslam dünyasının, İslam ümmetinin iş birliği noktasındaki kararlılığının bir ifadesidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu aldığı kararla Amerika Birleşik Devletleri’nin Kudüs’e dair açıklamasının ne kadar hukuk dışı ve illegal olduğunu ortaya koymuştur. İşgali meşrulaştırmaya yönelik teşebbüsler, baskı, şantaj ve tehditlere rağmen hakim kalmıştır. Bölgemizde barış ve istikrar için 1967 sınırları dahilinde başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin vücut bulması yegane yoldur. Bunun için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.”

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi de Maarif Vakfı’nın Çadlıların eğitimine katkı sağladığına dikkati çekerek, “Çocuklarımız artık teröristlerin (FETÖ) elinde eğitim görmeyecek” dedi.

Erdoğan Çad-Türkiye İş Forumu’nda yaptığı konuşmada ise şunları söyledi:

“Bizim Afrika’ya bakışımız asla bu topraklara gelen sömürgeciler gibi olmadı, olmayacak. Afrika kıtasındaki tüm ilişkilerimizde karşılıklı saygıyı, sevgi, kazan-kazan ilkesini temel alıyoruz. Birlikte gelişmeyi, birlikte yönetmeyi, birlikte zenginleşmeyi arzu eden bir anlayışla ilişkilerimizi geliştirmenin çabası içindeyiz. Ziyaretimin ekonomi ve ticaret alanında ivme kazandırmasını ümit ediyorum. Mevcut seviyeyi yeterli görmüyorum. 95 milyon iki kardeş ülkenin nüfusu var. 41-42 milyon dolarlık ticari hacim bize yakışır mı yakışmaz. Afrika artık küllerinden ayağa kalkıyor. Bu asrın sonuna doğru bugünkü Afrika’yı bulamayacaklar. Çok güçlü Afrika bulacaklar.” Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra gezisinin üçüncü durağı olan Tunus’a geçti.