Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meral Akşener öncülüğünde kurulan İYİ Parti 1. Olağan Kurultayı öncesi Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) seçmen kütüklerini talep etti. Talebi reddeden YSK, gerekçe olarak seçmen kütüklerinin seçime katılma hakkı kazanan partilere verilmesini gösterdi.

YSK'nın kararına tepki gösteren İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, partilerinin seçime girebilme hakkı kazandığını vurguladı.

Çıray, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti 1. Olağan Kurulu öncesi YSK'dan seçmen kütüklerini talep etmiştir. YSK, cevaben seçmen kütüklerinin seçime katılma hakkı kazanmamız halinde verilebileceği bildirilmiştir. Yasal olarak bir partini seçime girebilme yeterliliği kazanabilmesi için 1. Olağan Kurultayı'nı yapmış olması ve 41 il ile bunların merkez ilçesi dahil 1/3 ünde teşkilatlanması gerekmektedir.

Teşkilatlanmanın tamamlanma şekli, kuruluşu gerçekleştirilen yeterli sayıdaki ilçenin kuruluş bildirgesini bağlı bulunduğu ilçe dernekler masasına teslim edilmesidir. İyi parti 10.12.2017 tarihinde 1. Olağan Kurultayı'nı yapmış ve kurultay 12.12.2017 tarihinde kesinleşmiştir. Ayrıca 41 den fazla ilde ve merkez ilçeler dahil 1/3 ilçede teşkilatlanmayı tamamlamış olup 6 aylık bekleme süresi sonunda seçime girebilme hakkı kazanmıştır."