Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Antalya Milletvekili Baykal’a geçmiş olsun dileklerini tekrar ilettiği ve Almanya’daki fizik tedavi süreci hakkında bilgi aldığı kaydedildi.