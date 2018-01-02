Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Antalya Milletvekili Baykal’a geçmiş olsun dileklerini tekrar ilettiği ve Almanya’daki fizik tedavi süreci hakkında bilgi aldığı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykal'a telefon
02.01.2018 - 21:30 | Son Güncelleme: 02.01.2018 - 21:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve tedavisi hakkında bilgi aldı.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,deniz baykal,
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