Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu

AK Parti kulislerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa süre geçmesine rağmen, kabinede yeni bir değişiklik yapacağına yönelik iddiaları konuşulmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, AK Parti kulisleri yeni yılla birlikte kabine değişikliği yapılacağı iddialar sebebiyle hareketlendi. Erdoğan, 19 Temmuz 2017 tarihinde yaptığı değişiklik ile Mehmet Müezzinoğlu, Nabi Avcı ve Çağatay Kılıç’ın yanı sıra Faruk Çelik, Tuğrul Türkeş ve Veysi Kaynak’ı Kabine dışı bırakmıştı. Bu değişiklikte 6 yeni isim kabineye girmiş, 5 bakanın da görev alanı değiştirilmişti. Bu değişikliklerden sonra aralık ayı ortasından itibaren AK Parti kulislerinde yeni bir Kabine değişikliğinden bahsedilmeye başlandı. Son iki gündür, Kabine değişikliği iddialarının yoğunlaştığı kulislerde, farklı senaryolar da gündeme geldi.

KAPSAMLI DEĞİŞİKLİK

Bakanlar Kurulu’nun bir aydır toplanmamasına dikkat çeken bazı AK Partililer, bunu kabinede değişiklik beklentisi olarak yorumlarken, değişecek bakanların da isimleri bile dillendirilmeye başlandı. Kulislerde, Erdoğan’ın çok kapsamlı bir değişiklik yapacağı gündeme getirilirken, AK Parti yönetiminde bu iddia ‘Çok zayıf bir ihtimal’ olarak değerlendiriliyor. Bakanlar Kurulunun toplanamaması da Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın yurtdışı gezileri, bütçe maratonu ve yılbaşı tatiline bağlanıyor. AK Parti kaynakları, önümüzdeki hafta Pazartesi günü (8 Ocak) MYK ve Bakanlar Kurulunun toplanacağını, Salı günü de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti Meclis Grubu toplantısı yapacağını dile getiriyor.

KONGREDEN ÖNCE ZOR

Kısa süre içinde kabinede bir değişiklik olmayacağını savunan AK Partililer ise “Cumhurbaşkanı büyük kongreye kadar değişiklik yapmaz. Kongre ile birlikte hem parti yönetimi hem Kabine değişir. Bu vitrin ile de 2019 seçimlerine gidilir” değerlendirmesini yapıyor. Büyük kongrenin sonbahara kalmadan en geç mayıs ayı sonuna kadar yapılmasının planlandığını dile getiren AK Parti kaynakları, kabine değişikliğinin de mayıs sonu, haziran başı gündeme gelebileceğini yorumu yapıyor. Kulislerde bu senaryonun gerçekleşmesi ihtimali daha yüksek olarak görülüyor. AK Parti’deki ağırlıklı görüş de, çok gerekli olmadığı sürece, Cumhurbaşkanı’nın bu kadar sık aralıklarla kabinede değişikliğe gitmeyeceği ve kongreden önce bir değişiklik olmayacağı yönünde...

BAKANLAR BELEDİYEYE

Kulislerde konuşulan bir başka senaryo da, bazı bakanların 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı adayı gösterileceği ve bu nedenle yapılacak değişiklik ile kabine dışı bırakılarak, yerel seçimlere yoğunlaşacakları iddiası. Mevcut bazı bakanlarla ilgili olarak İzmir ve İstanbul başta olmak üzere diğer illerde kamuoyu yoklaması yaptırılacağı da kulislerde konuşulan iddialar arasında bulunuyor.