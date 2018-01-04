Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Akşener’e tepki göstererek, “Böyle bir şeyi konuşmak her şeyden önce sorumsuzluktur. Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır” ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Akşener’e “sorumsuz” diyerek, “İddia sahibi iddiasını ispat etmediği sürece müfteridir, iftiracıdır. Huzur şehri Konya üzerinden böyle bir iddianın gündeme getirilmesi ile amaçlanan nedir? Ülkemizin ve milletimizin hassasiyetlerine dokunarak kaos ve kargaşa mı çıkarılmak istenmektedir?” ifadesini kullandı.AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat ise, “Tokatımız ve milletimizin adına insanların önüne düşmüş, liderlik iddiasında bulunan insanların, bir siyasi parti genel başkanının varsayımlarla, duyumlarla bunu da medya aracılığıyla tüm insanlarımızın duyacağı göreceği şeklide paylaşımları son derece yanlış tutumdur” dedi. CHP İl Başkanı Feramuz Şahin de, “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamasında Tokat’ın isminin geçmesini kabullenmek mümkün değildir” diye konuştu. MHP İl Başkanı Onur Çalışkan ise, “Akşener tarafından böyle bir iddianın ortaya atılmasını üzücü ve anlamsız olarak değerlendiriyorum” açıklamasını yaptı.