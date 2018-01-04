Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün son KHK’da yer alan ‘sivillere ceza muafiyeti’ açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti tarafından tepki görürken, Gül’ün aktif siyasete döneceğine yönelik işaretler de kuvvetlenmeye başladı. Abdullah Gül’ün yeni parti arayışında olduğu iddiaları ve sonrasında ANAP ile bir görüşme yaptığı söylentisi doğru çıktı. ANAP’tan yapılan açıklamada. “Gerçekleşmiş ve gerçekleşecek olan görüşmelere başka anlamlar yüklemek; tek ihtiyacımız olan diyalog ve uzlaşı ortamını baltalamak ve Türk siyasetinin son dönem alışkanlığı haline gelen agresif yapıya çanak tutmaktan başka bir işe yaramaz. Bu herhangi bir kişi ve kuruma yeşil ışık yaktığımız anlamına gelmez. Anavatan Partisi ne herhangi bir kişi veya kurumun arka bahçesidir; ne de herhangi bir kişi veya kurum ‘elde var bir’dir” denildi.

Öte yandan diğer bir iddia da Gül’ün Saadet Partisi’ne katılacağı yönündeydi. Bu iddialara ilişkin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bir açıklama yaptı. Karamollaoğlu, “Herkes bilsin ki biz Cumhurbaşkanlığı için aday göstereceğiz. Biz Saadet Partisi olarak kazanabileceğimiz en güçlü adayı destekleyeceğiz” diyerek Gül için “yeşil ışık” yaktı. Abdullah Gül daha önce yaptığı açıklamalarda “Ben 7 sene tarafsız olarak cumhurbaşkanlığı yaptım. Sonra ayrılınca da günlük siyasete girmeyeceğimi de defalarca söyledim” ifadelerini kullanmıştı.