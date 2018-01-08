Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Dünyanın en iyi üniversitelerinden eğitim görmekle yerli ve milli duruş sahibi olmak, asla birbirinin zıttı değildir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği’nin 14. Genel Kurulunda konuştu. Boğaziçi Üniversitesinin hâlen Türkiye’nin en prestijli, en önemli yüksek öğretim kurumlarından biri olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bununla birlikte Boğaziçi Üniversitemizin bizim gönlümüzden geçen konuma ulaşamadığını da belirtmek durumdayım. Bu ülke ve bu milletin değerlerine yaslanamadığı için küresel bir marka haline gelme çabalarında da hedeflerine tam manasıyla ulaşamamıştır. Çok seslilik ile kendi ülkesine ve milletine yabancılık arasında çizgiyi doğru çizmeden de bunu başaramayız. Batı ülkelerindeki üniversiteler, soruyorum, çok sesli değil mi? Peki bunlardan hangisinin sürekli kendi devletine, kendi halkının değerlerine karşı faaliyet yürüttüğünü duydunuz, gördünüz. Böyle bir şey var mı? Dünyanın en iyi üniversitelerinden eğitim görmekle yerli ve milli duruş sahibi olmak, asla birbirinin zıddı değildir. Çünkü asıl mesele, fiziken nerede olduğunuzdan ziyade zihin olarak nerede durduğunuz meselesidir.

Açık konuşmayı severim. Çünkü kesinlikle gizli hafıza kaydım yoktur. İster yerli ister yabancı ne olursa olsun, ister içeride ister dışarıda açık konuşmak. Bakınız hep söylenir; eğitim-öğretim özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, bunlar hep konuşulur. Konuşulması güzel de acaba uygulamaya gelindiği zaman, diyelim ki Boğaziçi Üniversitesi, buradaki hocalarımız, bu işe nereye kadar acaba şöyle pergellerini açıyorlar? Burası çok önemli. Çünkü belli bir fikrin savunucusu olanlara kapıyı aç, belli bir fikrin savunucusu değilse ona kapıyı kapa. Bu mu özgürlük? Çünkü eğitim öğretim kurumlarının bu noktada bir defa kefeni yırtması lazım. Ehliyet liyakat kimdeyse onun girmesi lazım, önünün de kapatılmaması lazım.”



BİRİLERİ DÜŞÜNME DİYORSA...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ihanet çetesinin, etkisine aldığı insanların zihinlerini örgüte karşı kayıtsız şartsız bir itaat duygusuyla çökertirken gerektiğinde 15 Temmuz’da olduğu gibi en acımasız vahşetlere de yöneltebildiğini vurguladı. Erdoğan, “Ülkesine, milletine ve insanlığa hizmet etmek yerine zihnini ve yüreğini Amerika’da yaşayan bir şarlatana adayan mankurtlardan bilim adamı da olmaz Müslüman da olmaz” ifadesini kullandı.

Kur’ân-ı kerim’de yaklaşık 700 civarında ayette ‘Akletmez misiniz? Düşünmez misiniz?’ denildiğini hatırlatan Erdoğan, bunların boşuna sorulmadığını kaydetti. Erdoğan “Birileri gelip karşınıza sen düşünme, sen akıl etme, sen muhakeme yapma sen sadece söyleneni yerine getir, gerisine karışma diyorsa bilin ki orada bir şeytanlık vardır. Şu anda Pensilvanya olayı böyle değil mi” diye konuştu.