Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, medyanın Ankara temsilcileriyle sohbet toplantısında bir araya gelerek, merak edilen soruları cevapladı.

Gündemi değerlendiren Bahçeli, bu sırada 'Bozkurt' işaretinin gerçek tanımını da yaptı. Heavy metalciyle 'Bozkurt' işaretinin karıştırılmamasına dikkat çeken MHP Lideri şunları söyledi:

"Ülkücülerin kesinlikle sokakta olmamaları gerekir. Bu kesin bir talimattır. Sokakta herkesin yapabileceği şöyle hareketler görülmektedir. Bunun burnu dik olursa 'Bozkurt', şöyle olursa heavy metalci olur. Ama heavy metalci mi el sallıyor başkası mı bilemiyoruz. Fakat ülkücü kadro bu işin içinde olmayacaktır."

BOZKURT İŞARETİ

HEAVY METALCİ İŞARETİ