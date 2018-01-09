Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3-4 Şubat’ta 36. Olağan Kurultaya hazırlanan CHP yönetimi, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok teşkilattaki bölünmeyi önlemekte aciz kaldığı bildiriliyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik rahatsızlık tabanda giderek yayılırken, özellikle İstanbul’daki kavganın CHP yönetimini de sarstığı belirtiliyor. 13 Ocak’ta yapılacak İstanbul İl Kongresi’nde İl Başkanı Cemal Canpolat yeniden aday oldu. Kılıçdaroğlu’nun desteğini alan eski Parti Meclisi üyesi Canan Kaftancıoğlu İstanbul için adaylığını koydu. Eski İl Başkanı Nebil İlseven, İBB/Pendik Meclis üyesi Tarık Balyalı, eski milletvekilleri; Ali Kemal Kumkumoğlu, Berhan Şimşek, Çetin Soysal’ın da adaylık sırasına girdiği ifade edildi. Daha önce Cemal Canbolat’ı destekleyen Kılıçdaroğlu’nun bu defa Çetin Soysal’ı destekleme kararı aldığı öğrenildi. Buna rağmen Canbolat’ın adaylıktan vazgeçmediği belirtildi. Bu arada, Kılıçdaroğlu’na karşı memleketi Tunceli’de de bayrak açıldı. Kılıçdaroğlu’nun, son yapılan Tunceli il ve 7 ilçe teşkilatı kongresinde mesajı dahi okunmadı. Her seferinde mevcut yönetimin tepkisiyle karşılaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Tunceli İl Örgütünden Adalet Yürüyüşünde de destek gelmemişti. Blok, çarşaf liste kavgası partiyi içten içe kemirirken, İzmir’in de ikiye bölündüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun Deniz Yücel’i İzmir İl Başkanı seçtirmesinin tabanda küskünlüğe yol açtığı öğrenildi. Haber Merkezi