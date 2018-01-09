MHP lideri Bahçeli, partisinin 2019'da planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermeyeceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan etti. Ankara'da gündemi değiştiren bu gelişmeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk tepki geldi. Uyum yasalarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "MHP ile el ele vererek hızlı bir şekilde geçirmeliyiz" dedi. Erdoğan, Bahçeli'ye bu yerli ve millî duruşla bizi ayrıştırmak isteyenler hedefine ulaşamayacaklar. Bizler 7 Ağustos ruhunu yaşamakta kararlıyız." dedi.
2019 için destek açıklayan Bahçeli'ye Erdoğan'dan ilk cevap
09.01.2018 - 12:33 | Son Güncelleme: 09.01.2018 - 12:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceğiz" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk tepki geldi: Yerli ve millî duruşunu vurgulamalıyım. Biz Bahçeli'yle bir araya gelip konuşuruz. Şükranlarımı sunuyorum...
Etiketler : Cumhurbaşkan,Recep Tayyip Erdoğan,MHP,Devlet Bahçeli,
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