Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP lideri Bahçeli, partisinin 2019'da planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermeyeceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan etti. Ankara'da gündemi değiştiren bu gelişmeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk tepki geldi. Uyum yasalarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "MHP ile el ele vererek hızlı bir şekilde geçirmeliyiz" dedi. Erdoğan, Bahçeli'ye bu yerli ve millî duruşla bizi ayrıştırmak isteyenler hedefine ulaşamayacaklar. Bizler 7 Ağustos ruhunu yaşamakta kararlıyız." dedi.