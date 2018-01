Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçim ittifakları konusundaki çıkışından sonra, kulislerde farklı ittifak modelleri de gündeme gelmeye başladı. Bahçeli’nin gündeme getirdiği ‘Cumhur ittifakının’ yanı sıra, ittifak yapacak partilerin oy pusulasında ayrı ayrı temsil edilmesi ve bu partilere verilecek oyların, seçimlerin sonucunda ittifak yapan partilerin ‘toplam oyu’ olarak değerlendirilmesine yönelik teklifler de tartışılıyor.

AK Parti kulislerinde, seçim ittifakları konusunda farklı modeller tartışılıyor. İttifaklara ilişkin seçim mevzuatında yer alan yasak kaldırıldıktan sonra ittifakların hukuki alt yapısına ilişkin yol haritası belirlenmeye çalışılıyor. Kulislerde konuşulan yol haritasına göre, siyasi partilerin ittifak yapmalarının önü açıldıktan sonra, seçime ittifak yaparak girmek isteyen partilerin YSK’ya başvurması öngörülüyor. Bu başvuruların seçim takvimi içinde ve belli bir süreye kadar yapılması istenecek.



İTTİFAK OY PUSULASINDA

İttifak yapacak partilerin oy pusulasında nasıl temsil edileceği de kanunla düzenlenecek. MHP Genel Başkanı Bahçeli, oy pusulasında her partinin ayrı ayrı yer alması, seçmenlerin kendi partisine oy verdikten sonra, pusulada yer alacak ‘Cumhur ittifakı’ bölümüne de ayrıca mühür basmaları teklifini gündeme getirmişti. AK Parti kulislerinde ise pusulada her partinin ayrı logosunun yer alması, ayrıca bir ittifak sütunun bulunmasına gerek olmadığı, ittifak yapan partilere ayrı ayrı verilen oyların, seçimlerin sonucunda, ittifak yapan partilerin toplam oyları olarak sayılması teklifi konuşuluyor.



İLLERE GÖRE İTTİFAK

Oy pusulasında partilerin ayrı ayrı temsil edilmesi ile her partinin alacağı oy oranının net olarak ortaya çıkacağını dile getiren AK Parti kurmayları, ittifak yapan partiler arasında milletvekili dağılımının nasıl olacağı konusunda da çalışma yapılacağını dile getiriyor. AK Parti kulislerinde, “MHP ile ittifak yapılması durumunda, bu ittifak bütün Türkiye geneli için olmayabilir. Yani belli iller için de ittifaka gidilebilir. Seçim öncesinde ittifak yapan partiler milletvekili dağılımı konusunda bir mutabakata varır. YSK’ya verilecek ortak milletvekili aday listesi de buna göre hazırlanır. Çünkü, örneğin Diyarbakır’da MHP’nin oy oranı çok düşükse orada MHP’ye milletvekili çıkması düşünülemez. Ama Adana’da durum farklı olur” değerlendirmesini yapıyor.



ORTAK BEYANNAME OLABİLİR

AK Parti’nin hukukçu kurmayları, ittifak yapacak partilerin isterlerse ‘Ortak bir seçim beyannamesi’ açıklayabilecekleri üzerinde de duruyor. İttifakların serbest olduğu bazı ülkelerde partilerin ortak beyanname açıkladığına dikkat çeken AK Parti kurmayları, “Seçim ittifaklarının oy pusulasında temsil edilme şekli, ittifakların hukuki alt yapısı ve milletvekili paylaşımı konusunda dünya örnekleri de inceledikten sonra, seçim mevzuatı konusunda oluşturulan komisyonun hazırlayacağı taslak ile ittifakın hukuki çerçevesi çizilmiş olacak. Şu anda, sadece ön hazırlıklar yapılıyor” dedi.