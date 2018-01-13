Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da buluştuğu gazetecilerle 2017 yılını ve 2018 projelerini anlatan Kurtulmuş, siyasi konulardaki soruları da yanıtladı. “Gül ne yapmak istiyor” sorusuna “ben kimin ne yapmak istediğini bilmiyorum, ama benim bildiğim Abdullah Gül Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmaz” yanıtını veren Kurtulmuş, “Gül artık tanıdığınız Gül değilse” denilince de “Tanırım” yanıtını vermekle yetindi.

"Abdullah Gül’ün böyle bir tavır içerisinde olacağını zannetmiyorum"

Kurtulmuş, başka bir gazetecinin “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olmama ihtimali var mı” sorusuna da şu cevabı verdi:

“Siyasi hareketlerin doğal liderleri hareketleri sürüklerler. Çok açıktır, Tayyip Erdoğan AK Parti siyasi hareketinin, AK Parti’nin bugün temsil ettiği siyasi çizginin doğal lideridir. Ve çok tabii olarak da Cumhurbaşkanlığı seçiminin en kuvvetli adayıdır. Doğal olan bu. Bunun dışında arayışlar, temennileri olanlar vesaire veya bu hareketin içerisinde bir farklılaşmayı ortaya çıkarmak ümidinde olanlar olabilir, ben biraz da onun için söylüyorum; Sayın Abdullah Gül’ün böyle bir tavır içerisinde olacağını zannetmiyorum.”

Hürriyet