Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Usta, CHP’nin FETÖ, PKK ve HDP ile beraber siyaset yapan bir parti haline geldiğini ifade ederek, “Biz CHP’nin böyle bir ortamda da bizi anlamasını çok fazla maalesef bekleyemeyiz” dedi. Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin, partisinin 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstermeyeceğini ve Yenikapı ruhuyla hareket ederek Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldıklarını açıkladığını hatırlatan Usta, sözlerini şöyle sürdürdü: “Genel başkanımızın çıkışıyla, Cumhurbaşkanlığı için 2019’daki seçimde MHP’nin aday çıkarmayacağını ve Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığını destekleyeceğini ifade etmesiyle aslında CHP’nin bütün oyunu bozulmuştur. Bu hırçınlık ondandır, bu çılgına dönme ondandır. Çünkü bu çıkışla artık karşı ittifak hiçbir şekilde bir imkan bulamayacaktır ve büyük ihtimalle bu seçimler bugünkü ortamda baktığımızda birinci turda sonuçlanacaktır. CHP bunun hırçınlığı ile saldırmaktadır.” MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da cumhur ittifakının başarısından rahatsız olan çevrelerin, demokrasi gemisini çok tehlikeli sulara sürükleme çabasına girdiklerini belirtti. Yalçın,”Milli mutabakat arayışının ürünü olan cumhur ittifakına zarar vermek için ‘Kürt seçmeni’ kavramı üzerinden siyaset algısı oluşturmak, hakikatte MHP düşmanlığının bir başka kripto versiyonudur” dedi.