Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

CHP, sosyal medya hesabından darbe girişimine karşı koymak için direnen vatandaşlarla dalga geçen ve sözde Ermeni soykırımı söylemini destekleyici açıklamalarıyla gündemde olan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na sahip çıktı.

İstanbul 36. Olağan İl Kongresi’nde il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımlarına tepki yağıyor. Özellikle oylama sonucunun açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yüzlerce CHP’linin tepkisiyle karşılaşan Kaftancıoğlu’nun sözde Ermeni soykırımına yönelik ve 15 Temmuz darbe girişimine yönelik paylaşımları dikkat çekti.

ERMENİ İDDİALARINI SAVUNDU

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından “Tarihte bugün, Ermeni soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19.15 Taksim’de” mesajı göndererek kendi milletine katil derken, Ermenilerin savunuculuğunu yaptı.

15 TEMMUZ’LA ALAY ETTİ

15 Temmuz darbe girişiminde sokağa dökülerek vatanını koruyan ve şehit olan vatandaşlarla ilgili Kaftancıoğlu, “Alın size nur topu gibi bir mağduriyet daha. Tekbir getirerek, boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir? İnandığınız Allah’ınız sizin de belanızı versin” şeklinde paylaşımıyla 250 şehide hakaret ettiği görüldü. Kaftancıoğlu, bölücü terör örgütü PKK ile bağlantılarının olduğu tespit edilen HDP’lilerin gözaltına alınmasını ise “Darbeler sabaha karşı yapılırdı değil mi? HDP vekillerinin vahşice gözaltına alınması parlamenter sistemin açıkça ilga edilmesidir” şeklinde savundu.

REZALETE SAHİP ÇIKTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaftancıoğlu’nun skandal paylaşımlarına yönelik olarak, ‘PKK ve DHKP-C propagandası yapmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını aşağılamak, Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından soruşturma başlatmıştı. CHP yönetimi, Kaftancıoğlu’na skandal paylaşımları ve CHP’li tabanın tepkisine rağmen sahip çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, referandum ruhunu yakalayan bir il başkanının seçildiğini ifade ederek Kaftancıoğlu’nu “büyük umut dalgası” olarak yorumladı. Özel, Kaftancıoğlu’nun attığı twitleri önümüzdeki günlerde kendisinin açıklayacağını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da, kamuoyunun tepkisene rağmen Kaftancıoğlu’nu savundu. Tezcan, “Bizim bu saldırılara karşı herhangi bir biçimde geri adım atmamız, çekinmemiz, tereddüt etmemiz gibi bir durum söz konusu değildir” dedi.