Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grubunda topa tuttuğu CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, geçmişte Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar gündeme geldi. Erdoğan'ın "Tam bir facia" dediği Canan Kaftancıoğlu'nun çok konuşulan o Tweetler'inde neler vardı?

"MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ" SLOGANINDAN RAHATSIZ

Kaftancıoğlu, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganından rahatsız olduğunu belirtirken; 1915 yılında gerçekleşen Ermeni tehcirini "soykırım" olarak değerlendirmesi ise dikkat çekti.

İŞTE TEPKİ ÇEKEN O TWEET'LER:

ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grubunda, "Biz bu partinin başındaki zatın hezeyanlarını kimi zaman üzüntüyle, kimi zaman yüzümüz kızararak takip ederken, şimdi İstanbul'a İl Başkanı seçmişler ki tam bir facia. Elbette demokrasiye saygımız vardır. Bu kişi madem ki kongre salonundan çıkmıştır öyleyse CHP'nin İl Başkanı'dır. Ona diyecek sözümüz yok ama bu İl Başkanı'nın geçmişine baktığımızda bizim bir şey söylememize gerek kalmıyor" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

CHP'nin yeni İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatılmıştı.



İstanbul başsavcılığının soruşturması 'PKK-DHKP-C terör örgütü propagandası yapmak', ' Türkiye Cumhuriyeti devletini/kurumlarını alanen aşağılamak' ve 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlarını kapsıyor.