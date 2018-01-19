Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerinin ilki dün TBMM’de yapıldı. Toplantıya AK Parti'den Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'den ise Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Toplantı sonrası Komisyon üyeleri kamera karşısına geçerken AK Parti'den Mustafa Şentop ile MHP'den Mustafa Kalaycı açıklamalarda bulundu. İlk sözü alan Şentop, MHP ve AK Parti olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarından birini gerçekleştirdiklerini söyledi. İkinci toplantının Salı günü yapılacağını belirten Şentop, “16 Nisan'da MHP ile birlikte ortak yürüyüşün, bugüne ve geleceğe dair millî duruşu ortaya koyan bir kararlılığımız vardı. Bu birlikte duruşu somutlaştırmış olduk. Millî Mutabakat Komisyonu önümüzdeki dönemde de birlikte neler yapabileceğimizi konuşacağımız bir platform olacak. Seçim ittifakı meselesi seçim kanunlarında değişiklik olarak bir alt çalışmadır. Bu sadece onu kapsayan bir çalışma değil" dedi.



UYUM YASALARI DA GÖRÜŞÜLECEK

Şentop’un ardından söz alan MHP'li Kalaycı ise Komisyonun adının Millî Mutabakat Komisyonu olduğunu açıkladı. Komisyonun sadece seçim ittifakını değil, kapsamındaki uyum yasalarını da görüşeceğini söyleyen Kalaycı, “Temel anlamda bir mutabakat var. Bugünkü toplantıda hangi konuları gündeme alacağımızı konuştuk. Çalışmalarımızı en kısa zamanda bitireceğiz" diye konuştu.