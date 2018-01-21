Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde medya temsilcileriyle bir araya geldi. Yıldırım, Afrin'deki terör yapılanmalarına yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'na dair son bilgileri paylaştı. Toplantıya, TGRT Haber'i temsilen Ercan Seki, Türkiye gazetesi adına İsmail Kapan, ve İHA'yı temsilen Hamit Arvas katıldı.

Görüşme sonrası TGRT Haber'de Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarını paylaşan Ercan Seki, Başbakan Yıldırım'ın sözlerini şu ifadelerle aktardı: "Şu ana kadar askerimizin burnu bile kanamadı. Mücadelemiz aynı zamanda DEAŞ terör örgütü ile. Terör örgütleri yurt içinde provokatif eylemler yapabilir. Esad rejimi ve Rusya ile irtibat halindeyiz. Bu millî bir meseledir, medyamızdan gerekli hassasiyeti bekliyoruz. Harekât, terör unsurları temizleninceye kadar sürecek. Sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat gösteriliyor. İran'ın endişelerini gideriyoruz, Rusya'nın itirazı yok. Harekât, 4 aşamalı olarak olacak."