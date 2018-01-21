Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Hüseyin Özgürgün, terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin, Kıbrıs Türk Halkı olarak kalben ana vatan Türkiye ve Mehmetçik'in yanında olduklarını bildirdi.

"ANA VATAN VE MEHMETÇİK'İN YANINDAYIZ"

Başbakan Özgürgün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e başlattığı harekâtın muvaffakiyetle sonuçlanmasının en büyük dileği olduğunu ifade etti.

Özgürgün ayrıca "Kıbrıs Türk Halkı olarak kalben ana vatan Türkiye ve Mehmetçik'in yanındayız" değerlendirmesinde bulundu.