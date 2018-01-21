Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ın başkenti Bağdat’a resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarına devam ediyor. Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüşen Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Irak Başbakanı Haydar El İbadi tarafından kabul edildi. Görüşmeye ilişkin Çavuşoğlu, “Irak’ın toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineleyerek ikili ilişkilerimizi, ticaretimizi daha da geliştirme konusunda ortak kararlılığımızı vurguladık” ifadelerini kullandı.