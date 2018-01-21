Irak’ın başkenti Bağdat’a resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarına devam ediyor. Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüşen Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Irak Başbakanı Haydar El İbadi tarafından kabul edildi. Görüşmeye ilişkin Çavuşoğlu, “Irak’ın toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineleyerek ikili ilişkilerimizi, ticaretimizi daha da geliştirme konusunda ortak kararlılığımızı vurguladık” ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, İbadi ile görüştü
21.01.2018 - 16:47 | Son Güncelleme: 21.01.2018 - 16:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile görüştü.
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,Haydar El İbadi,
538120 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/538120.aspx
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