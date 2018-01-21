Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, resmî temaslarda bulunmak üzere gittiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Paris yönetiminin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na karşı attığı adımlara değinen Çavuşoğlu, "Fransa'nın müttefik olarak bize destek vermesini bekleriz. Fransa, bu harekâtı BMGK'ya taşıyacağını söylüyor. Böyle bir durumda, Fransa'yı terör örgütünün yanında var sayarız" dedi.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian görüşmesinde konuşulanlar ile görüşme sonrası yapılan açıklamaların farklı olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, Fransa'nın iyi bir müttefik olduğunu ifade ederken, bu durumun müttefiklik ilişkilerine de zarar vereceğini bildirdi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SON ÇIRPINIŞLARI"

Öte yandan, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yönelik gerçekleştirilen terörist saldırıya da değinen Çavuşoğlu, "Reyhanlı'ya yapılan saldırı terör örgütünün son çırpınışı. Böyle bir tehdit sınırımızda varken biz operasyonları durduramayız. Temizlik sonuna kadar sürecek" dedi.

Yanı sıra operasyona ilişkin bilgi veren Çavuşoğlu, TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin terör örgütü işgalindeki bazı köyleri kurtardığını bildirdi.