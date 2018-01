Türkiye Gazetesi

CHP Grup Başkanvekil Özgür Özel, Burdur’da yaptığı açıklamayla partisinin neredeyse ortak söylemi olan ‘kontrollü darbe’ nitelemesinden vazgeçildiğini ortaya koydu.

15 Temmuz için “Dört başı mamur bir darbe girişimiydi” diyen Özel, “Bize yakın demeyelim ama bizim mahallenin içinden de okunan köşe yazarları, tiyatro falan filan yazıyorlar. Bunların her bir tanesi o gerçekliğin karşısında buna inananı, bunu savunmaya çalışanı mahcup edip birilerinin ekmeğine yağ sürecek bir gerçek” ifadesini kullandı.

Özel, “15 Temmuz; bizim Meclis’te yaşadığımız, her yönüyle şahit olduğumuz, ardından yaşananları bütün yargı süreciyle takip ettiğimiz, başarısız olmuş bir darbe girişimi, tiyatro miyatro değil” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her platformda 15 Temmuz için ‘kontrollü darbe’ nitelemesini yapmıştı. CHP’li Mustafa Akaydın ise 249 şehidin sorumluluğunu devlete yüklemiş, “Bu darbe teşebbüsünün tiyatro tarafı var” demişti.