Son dakika gelen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın 14: 15'de Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın SP lideri ile bir araya gelecek
08.02.2018 - 20:08 | Son Güncelleme: 08.02.2018 - 20:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika gelen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın SP lideri Karamollaoğlu ile bir araya gelecek.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,saadet partisi,
542318 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/542318.aspx
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