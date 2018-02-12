Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP’nin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda rezidanslar kraliçesi Gamze İlgezdi "Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı" görevine getirildi.

YOLSUZLUK YAPAN EŞİNE SAHİP ÇIKMIŞTI

Gamze İlgezdi'nin eşi Battal İlgezdi, Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle alınmıştı. İçişleri Bakanlığınca yapılan araştırma sonucunda, Battal İlgezdi'nin görevini kötüye kullandığı, ihaleye fesat karıştırdığı ve oldukça büyük bir vurguna karıştığı ifade edilmişti.

İlgezdi ise "Kocam yalnız değildir" diyerek eşine sahip çıkmıştı.

Açıklanan isimler ve görevleri şöyle:

Tuncay Özkan - Basınla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı

Bülent Tezcan - Parti Sözcüsü - Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı

Gamze İlgezdi - Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı

Mehmet Akif Hamzaçebi - Genel Sekreter

Fethi Açıkel - Arge - Bilim Yönetim ve Kültür Platformu

Onursal Adıgüzel - Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Öztürk Yılmaz - Dış İlişkiler

Gülizar Biçer Karaca - Doğa Hakları

Aykut Erdoğdu - Ekonomi Politikaları

Lale Karabıyık - Eğitim Politikaları

Muharrem Erkek - Hukuk Politikaları

Haluk Koç - İdari ve Mali İşler

Tekin Bingöl - İnsan Hakları

Veli Ağbaba - İşçi Sendikaları- Meslek Odaları ve Siviltoplum Kuruluşları

Çetin Osman Budak - İşveren Sendikaları ve Odalar

Ünal Çeviköz - Kamu Diplomasisi

Faik Öztrak - Sosyal Politikalar

Seyit Torun - Yerel Yönetim Politikaları