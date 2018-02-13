Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canikli, toplantının düzenlendiği devlet konukevi Villa Madame'a gelişinde, ABD Savunma Bakanı James Mattis ve İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti tarafından kapıda karşılandı.

Brüksel'de düzenlenecek "NATO Savunma Bakanları Toplantısı" öncesinde gerçekleştirilen kısıtlı katılımlı toplantıya iştirak eden Canikli, koalisyona en fazla destek veren 15 ülkenin savunma bakanlarının davetli olduğu toplantının ardından "aile fotoğrafı"nda yer aldı.

Toplantıda, Türkiye'nin terörizmle mücadeleye katkıları ile DEAŞ, PYD/YPG/PKK ve diğer terör örgütleriyle mücadelede uluslararası toplumdan beklentileri vurgulandı.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadelede gelinen aşamanın da ele alındığı toplantıda, "DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu"nun faaliyetlerinin geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Canikli, yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gitti.