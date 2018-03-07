Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekâtı’nın kararlılıkla sürdüğünü belirterek, “Sıra Afrin’in kuşatılmasına geldi” dedi. Raco ve Şeyh Hadid’in büyük çarpışmalar sonucunda teröristlerinden tamamen temizlendiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi: Kime hizmet ettiği belli olmadan geberip giden teröristleri kimse hatırlamayacak. Ama biz şehitlerimizin hatıralarını ilelebet kalbimizde ve destanlarımızda yaşatacağız.

“Yine önemli direnç noktalardan olan Cinderesi’ne baskı ciddi derece artmış bulunuyor. Hem havadan hem karadan teröristler sıkıştırılıyor. Çok yakında burası da temizlenecek. Ve böylece Afrin kuşatmasının önünde bulunan en büyük engellerden birisi aşılmış olacaktır. Bundan sonraki sıra Afrin şehir merkezi... Afrin’i kuşatacağız ve oradaki teröristlerin başlarını da ezeceğiz. Harekâtın bundan sonrasındaki kısmının çok daha hızlı ilerleyeceğine inanıyorum. Ana muhalefetin başındakiler veya temsilcileri, ÖSO’ya bir terör örgütü yakıştırmasını yapıştırmasını yapacak kadar densiz olsalar da bizim için onlar bizim o mücadeledeki en önemli kardeşlerimizdir.”



HEDEFLERİ BELLİDİR

“Ülkemizin sınırları boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunun, rejimle de büyük ölçüde anlaşma sağlandığına göre, tek bir hedefi olabilir; o da Türkiye’nin toprak bütünlüğüdür. Nitekim Afrin’de ele geçirdiğimiz yerlerdeki tüm tuzaklar ve silahların namluları ne yazık ki ülkemize dönüktür. Hani dosttunuz; böyle mi dosttuk? Hani NATO’da beraberdik? Bunların hepsi aynen deve kuşu gibi. Artık bizi kimin ne dediği değil, kimin ne yaptığı ilgilendiriyor. Gözümüzün içine baka baka söylenen yalanlardan artık gına geldi.”



BATSIN SİZİN KARARINIZ

“Terör örgütlerinin saldırılarında hayatlarını kaybeden, yaralanan vatandaşlarımızın canı, onların insanlarının canından daha mı kıymetsiz? Doğu Guta’daki gelişmeler yenilir yutulur mu? İnsanlığa sığar mı? BM Güvenlik Konseyinde karar alıyorlar, batsın sizin kararınız. İşleme konulmayan kararın insanlık için ne anlamı var ya? Siz insanları kandırıyorsunuz ya. Biz boşu boşuna dünya 5’ten büyüktür demiyoruz.”



GİDENLERE GÜLE GÜLE

“İttifak konusunda biz iyi niyetimizi samimiyetimizi hatta ısrarımızı defaatle ortaya koyduk. Önümüzdeki dönemde sadece seçimlerden başarılı çıkmanın yolunu açacak reformların da hazırlıklarını yürüteceğiz. İttifakta olmasını arzu ettiğimiz partiler kendilerine başka bir yol arkadaşı seçiyorsa onlara da ‘Güle güle’ demekten başka bir şey elimizden gelmez.”



MİLLET İSYAN EDECEK

“Bizim için tabii her gün anneler, kadınlar günüdür, bir gün değil. Şunu unutmayalım, sevgililer sevgilisi Peygamberimiz ne buyuruyor? “Cennet annelerin ayakları altındadır” diye buyuruyor. Ve ben de diyorum, annelerinizin ayaklarının altını öpün. Annelere ihanet edenler son zamanlarda biraz artmaya başladı. Ve televizyonların yayınları da iyice zıvanadan çıkarıyor. Medyaya da sesleniyorum. Lütfen bu yayınlarınızı kesintiye uğratın. Yoksa milleti çileden çıkaracaksınız. Buradan bir kere daha bütün kadınlara selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum.”

15 TEMMUZ YARGININ MİLADI

Yargıtay’ın 150. Yılı Sempozyumu’na ve Yeni Yargıtay Binası Temel Atma Töreni Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye tarihinde ilk defa yargı kurumlarının darbecilere karşı açık ve net duruşu ile karşılaşmıştır. Geçmişte rahmetli Adnan Menderes’in idamı başta olmak üzere, darbe dönemlerinde iyi sınavlar veremeyen yargı camiamızın, 15 Temmuz’da gösterdiği cesaret ve dirayet gerçekten takdire şayandır. Terör örgütünün üzerinde en çok çalıştığı kurum olmasına rağmen yargı mensuplarımızın başarısı adalet teşkilatımızın içine sızmış 4 bin civarındaki terör örgütü üyesi hâkim ve savcının tasfiyesine rağmen gerçekleşmiştir. Bir defa daha şükranlarımı sunuyorum” dedi.



AK PARTİ’NİN İSMİ

Erdoğan şöyle devam etti: “Bugün tüm mahkeme salonlarında yer alan adalet mülkün temelidir sözü devletin ancak adalet üzere ayakta kalabileceğini ifade eder. Genel başkanı olduğum partinin ismini ararken çok araştırdık, çok düşündük ve sonunda Adalet ve Kalkınma Partisi adını verdik. 81 vilayette 4 binin üzerinde kişiye sorduk ve bunu gerçekleştirdik. Bilimsel yaptık.”



TEZGÂHA GELDİK

“Pek tasvip etmiyorum ama UYAP ile adliyeleri birbirine bağlayarak yapılan işlemler rahatça takip ediliyor. Bana göre çokça sıkıntılarını açıkça görüyoruz. Keşke bu şekilde değil de klasik sistemde bu iş geç de olsa yürüse daha adil olarak tecelli etseydi. UYAP’ta FETÖ’nün bu tezgahı iyi kurmuş olması, özeleştiri olarak söylüyorum. Biz de bu oyuna geldik.”



CİRİT’İN KONUŞMASI

Törende konuşan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de “Yakın geçmişte yaşadığımız FETÖ/PDY terör örgütü gerçeği yüksek mahkemelerin topluma karşı şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde yapılandırılmasının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Yargı etiği, şeffaflık, topluma karşı hesap verilebilirlik ilkeleri hukuk devletinin ve demokrasinin sigortasıdır. Emanete ihanet ederek, kamu görevini, özellikle yargı yetkisini belli bir örgütün amaçları doğrultusunda kullananlara adaletten başka hiçbir borcumuz yoktur” dedi.