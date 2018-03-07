Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2019 yılında sandıkta kazanabilmek için partide âdeta seferberlik başlattı. Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla kurulan heyet, partilerle ittifak görüşmelerine başladı. İYİ Parti, DSP, BBP, BTP ve DP’ye yapılan ziyaretlerin ardından CHP, dün ittifakın en yakın adaylarından SP ve HDP’nin kapısını çaldı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, beraberindeki genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek, Lale Karabıyık ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ile ilk olarak SP’yi ziyaret etti. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun da katıldığı görüşmede, gündemin seçim güvenliği olduğu açıklansa da ittifak için nabız yoklandığı belirtildi.



KAYGILARIMIZ ORTAK

CHP heyeti, SP’nin ardından HDP Genel Merkezini ziyaret etti. Buradaki görüşmede de ittifakın masaya yatırıldığı öğrenildi. Yaptıkları çalışmaları HDP heyetine anlattıklarını belirten Özel “Hemen hemen bütün tespitlerimiz, kaygılarımız ortak” dedi. HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen ize paketin içeriğiyle ilgili aynı kaygıları taşıdıklarını söyledi. “Cumhur İttifakı”nı hedef alan Bilgen, “Her türlü engellemeye rağmen galiba bu pakette yazılmayan bir 27. madde var, AKP-MHP koalisyonuna dahil olmayanların düşman gibi görülmesidir. Bu da seçimi seçim olmaktan, bir hizmet yarışı olmaktan çıkartır. Sadece ülkede gerilimi, kamplaşmayı artırır” iddiasında bulundu.