Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin sayıları hakkında bilgi veren Gül, şunları söyledi: "Cezaevlerinde özellikle hem FETÖ yargılaması hem diğer adli suçlar sebebiyle sayı fazla. Adli olarak 189 bin tutuklu ve hükümlü var. Terör ve organize suçtan 50 bin tutuklu, hükümlü sayısı var. Yaklaşık cezaevlerinde 240 bin tutuklu ve hükümlü var. Kadına yönelik şiddet konusunda Adalet Bakanlığı harekete geçti. Terör suçlusu ne kadar yatıyorsa, kadına şiddet eden kişinin cezası da ona eş değer yapıldı. Yani cezasının 3'te ikisini yattıktan sonra çıkabilecek. Dolayısıyla o konuda infazla ilgili tedbirler alındı. Uygulamada, bu konuda takdir indirimi 'İşte ben kravatı takarım' gibi. Hakim ve savcılarımız asla böyle bir şeye tolerans göstermiyorlar. O konuda da bir duyarlılık ve hassasiyet var."