Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Kongre sürecini en geç mayıs ayı başında bitirilmesi planlanırken; hemen ardından kadın kolları il ve ilçe başkanları kampa girecek. Kampta, iç-dış siyaset, teşkilatlanma ve kişisel gelişim, kriz yönetimi ve özellikle ekonomi gibi konularda profesyonel isimlerden eğitim alacaklar. Eğitimlerde geçmişten bu yana siyasetin içinde yer almış tecrübeli siyasetçiler de olacak. Bu eğitimler özellikle 30 yaş altı tecrübesiz genç başkanlar üzerinde yoğunlaştırılacak. Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, 50 kişilik bir yönetim için en az 150 aday ile görüşme yapılması ön şartını getirdiklerini belirterek. “Bizzat benim görüştüğüm aday sayısı bin 500’ü geçti” dedi.