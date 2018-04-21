Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



Parti içerisinden birbiri ardına Cumhurbaşkanı adayları çıkarken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kongredeki rakibi Yalova Milletvekili Muharrem İnce’den de hamle geldi. Kılıçdaroğlu, dün İnce ile bir araya geldi. Görüşme sonunda açıklama yapan Muharrem İnce, “Daha önce de söylediğimi gibi CHP Genel Başkanının doğal cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini iletmiştim. Yine ilettim” dedi. Öte yandan kulislerde İnce’nin görüşmede Kılıçdaroğlu’na, “Cumhurbaşkanlığı için siz aday olun, olmayacaksanız ben adaylığımı koyacağım” dediği belirtiliyor.

Bu arada, Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağı tartışılırken, CHP’den dün sürpriz Cumhurbaşkanı adayları çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ile İstanbul Milletvekili Didem Engin Cumhurbaşkanlığına aday olduklarını açıkladı.