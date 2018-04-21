Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazetecilerin sorularını cevaplayan MHP lideri Devlet Bahçeli, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yorumladı. Bahçeli "Beşiktaş sahadan kaçmaz." dedi.

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Maçı takip edemedim ancak Beşiktaş'ın hocası, Türkiye'nin hocasıdır. Türkiye'yi dünya üçüncülüğüne taşımış bir değerdir. Kendisine yapılmış olan bu saldırıyı şiddetle kınadım. Hocamı da aramak suretiyle geçmiş olsun dileklerimi bildirdim. Beşiktaş sahadan kaçmaz, bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum."

MAÇ YARIDA KALMIŞTI

Ziraat Türkiye Kupasında oynanan maç, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalmıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kafasına atılan madde sonrasında hastaneye kaldırılmıştı.