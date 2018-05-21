Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ergenekon davasında tutuklu yargılanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in kızı avukat İrem Çiçek, CHP'den milletvekili aday adayı oldu. Ancak 600 kişilik aday listesinde adını göremedi.

BABADAN ÇOCUĞA GEÇEN ADAYLIK...



Liste dışı kalan İrem Çiçek, partisinen tepki gösterirken bir avukattan beklenmeyecek bir tepki gösterdi. Çiçek'in "Babam gençlerin önünü açmak adına vekilliği bana bırakmıştı!" ifadelerini kullanması monarşi benzetmelerine neden oldu.

İrem Çiçek, "Listelerde hep erkek var, kadınlara fazla yer verilmedi. Gençler listede yer bulamadı, isimlerin çoğu 60 yaş üstü.



Sevgili Dursun Çiçek kadınların ve gençlerin önünü açalım diye bu sefer adaylık fırsatını bana bıraktı ama farkediliyor ki aslında ön seçimler yok fakat ben ön seçimi önemsiyorum çünkü CHP tabanının orada etkisi var." dedi.