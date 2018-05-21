Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanlığı hem de genel seçimlere gidiyor. Tüm partilerin il il milletvekili aday listesi de netleşti. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi listelerinde dikkat çeken isimler yer aldı. Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin İzmir’deki listelerinde liste başı oldu.

Başbakan İzmir’den aday

24 Haziran’da yapılacak genel seçimler öncesi AK Parti’nin milletvekili aday listesi belli oldu. Geçen dönem de İzmir’den milletvekili olan Başbakan Binali Yıldırım, bu seçimde de 1. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. İzmir listesinde Nükhet Hotar, Kerem Ali Sürekli, Hüseyin Kocabıyık ve Necip Kalkan ve İbrahim Turhan bu kez yer almadı. Mevcut milletvekillerinden Hamza Dağ 2. bölge 1. sıradan aday gösterilirken, Mahmut Atilla Kaya da 1. bölge 2. sıradan milletvekili adayı oldu. Listenin sürpriz ismi ise eski milli futbolcu AK Parti 2. bölge 2. sırada gösterilen Fehmi Alpay Özalan oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi eski AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan 1. bölge 5. sıradan, AK Parti Konak eski İlçe Başkanı Temel Yıldırım 1. bölge 7. sıradan, AK Parti eski İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Gözde Keskin 1. bölge 9. sıradan ve AK Parti eski İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Adil Yüksel 2. bölge 7. sıradan aday gösterildi. Aday adayı olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ise listede yer bulamadı.

AK Parti'nin İzmir milletvekili adayları şöyle:

İzmir 1. bölge: Binali Yıldırım, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, Bilal Doğan, Emre Cemil Ayvalı, Temel Yıldırım, Ahmet Gürhan, Gözde Keskin, Fatih Reha Yavuzer Kam, Koray Battal, Muhabbet Güneri, Ahmet Uğur Baran ve Halil Cüneyt Açıl.

İzmir 2. bölge: Hamza Dağ, Fehmi Alpay Özalan, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar, Melek Eroğlu, Necip Fazıl Kurt, Adil Yüksel, Erdem Öksüz, Gerçek Tekin, Musa Çevik, Saliha Bozkurt, Ahmet Numan Arıcı, Fatma Nur Gündüzpolat ve Ender Doğan.

Kılıçdaroğlu İzmir’den aday

CHP İzmir’de de listeler açıklandı. Buna göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2. bölge 1. sıradan, İstanbul’dan aday gösterilmek istemediği iddia edilen mevcut milletvekili Tuncay Özkan ise 1. bölge 1. sıradan aday gösterildi. Ayrıca, DİSK eski Genel Başkanı Kani Beko 1. bölge 4. sıradan aday gösterilirken, 9 mevcut milletvekili listede yeniden yer aldı. Bu isimler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, Selin Sayek Böke, Tuncay Özkan, Murat Bakan, Türkiye’nin ilk Roman milletvekili Özcan Purçu, Tacettin Bayır ve Atilla Serter’den oluştu. Mevcut milletvekilleri Musa Çam, Zekeriya Temizel, Zeynep Altıok, Ali Yiğit ve Mustafa Balbay bu seçim listesinde yer bulmadı. Listenin son sıralarında ise CHP İzmir İl eski Başkanları Ali Engin ve Bedri Serter bulunuyor.

CHP'nin İzmir milletvekili adayları şöyle:

İzmir 1. bölge: Tuncay Özkan, Murat Bakan, Özcan Purçu, Kani Beko, Mehmet Ali Çelebi, Tacettin Bayır, Ednan Arslan, Sefer İpekli, Kazım Umdular, Nilay Kökkılınç, Ezgi Deniz Urunga, Devrim Barış Çelik, Zekiye Seda Dönmez ve Şener Akdemir.

İzmir 2. bölge: Kemal Kılıçdaroğlu, Selin Sayek Böke, Kamil Okyay Sındır, Atila Sertel, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Bedri Serter, İdris Yavuzyılmaz, Ali Engin, Salih Özçifçi, Mehmet Birlik, Onur Kadir Eryüce, Hatice Zeybek ve Ebru Okay.

MHP’de sürpriz liste

AK Parti ile birlikte Cumhur İttifakı’nı kuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ülke genelinde birçok ilde sürpriz değişiklikler yaparken, İzmir’deki liste de ezber bozdu. Uzun yıllardır ilk sıralara yazılan Oktay Vural ve Ahmet Kenan Tanrıkulu liste dışında kaldı. İki ismin yerine akademisyen Hasan Kalyoncu ve Tamer Osmanağaoğlu’na yer verildi.

MHP’nin İzmir listesi şöyle:

1. bölge: Hasan Kalyoncu, Selahattin Şahin, Cihan Arslan, Bilgehan Ağbaba, Salim Arduçlu, Hasan Zerek, Ahmet Coşar, Saliha Gülce Gökçe, Erol Eroğlu, Günay Kambak, Fulya Güzelocak, Gökhan Çelik, Recep Ali Coşkun ve Süleyman Sarı.

2. bölge: Tamer Osmanağaoğlu, Abdulkadir Bektaş, Yalçın Koçyiğit, Recep Akan, Ebubekir Sıddık Korkmaz, Ceyhun Kınlı, Barış Atilla, Cumhur Bulut, Taşkın Işık, Mustafa Çintaş, Recep Onur Uzun, Fatih Yağmur ve Fatih Arslan ve Yüksel Güven.

İYİ Parti’de liste başı Çıray ve Dervişoğlu

İYİ Parti’nin de İzmir listesi kesinlik kazandı. İzmir listesinde 1. bölgenin başında İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu yer alırken, 2. bölgenin 1. sırasında ise CHP’den geçerek İYİ Parti saflarında yer alan mevcut milletvekili Dr. Aytun Çıray bulunuyor.

İYİ Parti'nin İzmir milletvekili listesi şöyle:

1. bölge: Müsavat Dervişoğlu, Yıldırım Ulupınar, Mehmet Tezkan, Çiğdem Özer, Osman Ertürk Özel, Osman Varol, Bülent Kırılmaz, Serap Özöktem, Ülkü Doğan, Hüseyin Hakan Işık, Burcu Bostancıoğlu, İbrahim Dönertaş, Kadir Gürel ve Gizem Albaş.

2. bölge: Ayrun Çıray, Mustafa Kerpişci, Şengül Hablemitoğlu, Hüsmen Kırkpınar, Behice Yıldızünsal, Metin Dökmeciler, Anıl Selek, Nadir Gergin, İlker Gül, Salih Atakan Duran, Hayri Köseoğlu, Ülkü Doğan, Murat Cem Özdemir ve Pelin Yetkin Yazıcı’dan oluştu.

Eski eş genel başkan liste başı

Eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı olduğu HDP’de de milletvekili listesi açıklandı. HDP İzmir milletvekili aday listesinde eski Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay bulunurken, mevcut milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü ve Müslüm Doğan listede yer almadı. HDP İzmir listesinde HDP'nin eski eş genel başkanı Serpil Kemalbay, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Nurettin Turgay ve ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Murat Çepni bulunuyor.

Saadet Partisi’nin listesi belli oldu

Cumhurbaşkanı adayı olan Temel Karamollaoğlu’nun genel başkanı olduğu Saadet Partisi de seçmenin önüne süreceği listeleri netleştirdi.

Saadet Partisi İzmir listesi şöyle:

1. bölge: Zekeriya Hazırbulan, Ozan Ganiüsmen, Turhan Tutumlu, Mümin Baştürk, Selçuk Kavuşan, suna Canıtez, Uğur Türker, Hamza Demir, İbrahim Demir, Bekir Çalışkan, Halil Yalçınkaya, Kasım Ocak, Furkan Turgut ve Mehmet Emin Altınbaş.

2. bölge: Şerafettin Kılıç, Ceren Kara, Vedat Kolukısa, Mesut Dağ, Zeki Kaya, Mehmet Emre Bozaba, Ali Çakır, Şahap Bozkurt, Muhsin Gircude, Servet Yıldız, Sümeyye Orhan, Mahmut Dost, Erdem Yılmaz ve İsmet Topal.