Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting için Atatürk Stadı'na giderken yol boyunca vatandaşlar da kendisine eşlik etti. Yörükler ve atlı birlikler tarafından karşılanan Erdoğan'a ilgi yoğun oldu.

Balıkesir Havaalanı'na indikten sonra miting için Atatürk Stadı'na hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yol boyunca vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. Cengiz Topel Caddesi boyunca yöresel kıyafetler giyen yörükler ve atlı birlikler tarafından karşılanan Erdoğan'a vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Biz başında bu kardeşinizin olduğu AK Parti hükümetlerinde İstanbul İzmir otoyolu bir Balıkesir projesi değil mi? Siz Balıkesir'e buradan gelmeyecek misiniz, bu uzun yollar kısalmadı mı? İstanbul-İzmir körfez geçişinde hangi köprü var Osmangazi var. Biz Ferhat ile Şirin gibi dağları deldik ve Şirin'e ulaştık. Balıkesir bir başka olacak. El ele vereceğiz.

"Bu yatırımları durduracağım" diyenler var mı? Bunların hayatında bir dikili ağacı yok. Şimdi de "kanal İstanbul'u durduracağım" diyor. Bunlar kör cahiller. Biz Marmaray'ı nasıl yaptıysak, Yavuz Sultan Köprüsü'nü nasıl yaptıysak aynı şekilde İstanbul İzmir otoyolunu da böyle yapıyoruz. İstanbul'u Trakya üzerinden 1915 Çanakkale köprüsüyle Kuzey Ege'ye bağlıyoruz. Hadi gel bakalım onu da durdur, onu da engelle. Senin ona ömrün yetmez ömrün

Biz süratle inşallah 18 Mart Çanakkale Köprüsüyle Trakya üzerinden Balıkesir'e gelişi halledeceğiz. 101 km'lik Malkara Çanakkale yolunun yapımı sürüyor.

Ülkemizi bugüne getirinceye kadar vesayet odaklarından terör örgütlerine, darbecilerden dış mihraklara kadar saldırılara maruz kaldık.

CHP VE MUHARREM İNCE'YE ELEŞTİRİ

Meydana çıkan adayları takip ediyorsunuz değil mi ülkemizin menfaatine bir şey duyanınız var mı?

Cumhurbaşkanı adayları kös kös oturuyor genel başkanları çıkmış proje açıklıyor. O idare edecekse ülkeyi Bay Kemal aday olsaydı.

Beyannameyi neden cumhurbaşkanı adayınız açıklamıyor da o açıklıyor. Cumhurbaşkanı adayınızın projeleri nerede?

O mu idare edecek o mu idare edecek? Belli değil.

Ana muhalefetin başındaki zat koltuğunu bırakmadığı için bu garabeti yaşıyoruz.

Partinizi emanet etmediğiniz kişiyi Türkiye'nin karşısına çıkartıp ülkeyi emanet etmek istiyorsunuz. Türkiye partinizden daha mı kıymetsiz. Siz dalga mı geçiyorsunuz.

Ülkenin ana muhalefet partisi ilkokul müsameresi kıvamında oyunlarla yönetiliyor.