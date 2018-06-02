Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

İmam hatibe gitseymiş o da cumhurbaşkanı olurmuş. Geç o işi geç. Öbür taraftan da diyor ki 'İmam hatipli gençler, üniversiteye gitme şansınız az.' Bunu da söylüyor. Sana ne. Ondan sonra da öbür türlü konuşuyor. Elhamdülillah bu ülke bir imam hatip mezunu cumhurbaşkanını da başbakanı da gördü. Bunun kararını millet veriyor millet.

İSRAF OLARAK BULA BULA İMAM HATİP OKULLARINI MI BULDUN?

Geçenlerde çıkmış, "bu okulların doluluk oranı yüzde 35, israf yapılıyor" diyor. Bula bula israf olarak İmam hatip okullarını mı buldun? Anlaşılan yine birileri bunu telefonda işletmiş.

BASİT BİR ARAŞTIRMA YAPSAN GERÇEĞİ GÖRÜRDÜN

Zira şöyle basit bir araştırma yapsa, bu okulların doluluk oranının diğer okullarımızla aynı, hatta daha fazla olduğunu görürdü.

Gelen telefonlara itibar edeceğine, Milli Eğitim Bakanlığı'na telefon açsa, doluluk oranının çok daha fazla olduğunu görürdü. Ama bunların hakikati öğrenmek gibi bir dertleri yok.

"SAYIN İNCE! BU İŞLER LAFLA OLMUYOR, İCRAATLA OLUYOR"

Bugün başı açık, başı örtülü yargıda, emniyette, devletin bütün kademelerinde çalışıyor mu, çalışıyor. Evet Sayın İnce, özgürlük bu. Lafla olmuyor, icraatla oluyor.

"KENDİ PARTİSİNDE DAHİ BAŞARILI OLAMAYAN BİRİ ÜLKE YÖNETİMİNE TALİP OLMUŞ"

Kendi partisinde dahi başarı sağlayamayan birinin ülke yönetimine talip olması komiktir, hatta trajikomiktir. Biz elbette karşımızdaki bu çapsızlarla yarışmıyoruz, AK Parti olarak kendi kendimizle, kendi projelerimizle yarışıyoruz.