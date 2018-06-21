Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil operasyonu hakkında şunları kaydetti: "İlk operasyonumuzu 20 uçakla yaptık ve 10 önemli noktayı, Kandil'de vurduk. İkincisinde yine bir operasyon ve toplantı halinde Kandil'deki bunların lider takımını hallettik. Bunların ardından sıra Urfa'nın yanıbaşındaki yerlere geliyor. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle yakında buraları da teröristlerden arındırıp asli sahibi olan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz."

Operasyonlar sonrası Şanlıurfa'daki Suriyelilerin de evlerine dönmelerini sağlayacaklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çıkmış diyor ki Bay Kemal, ‘başörtüsü sorununu ben çözdüm.’ Sen kimsin ya? Senin partinin milletvekili ikna odalarında benim başörtülü kızlarımın başını açtı ya. Aynı zamanda 411 ile ilgili hatırlayın Bay Kemal’in imzası var Bay Muharrem’in imzası var. AYM’ye götürdünüz. Siz kimi aldatıyorsunuz?

Bölücü örgütün oyuncağı parti eskiden emirleri Kandil’den alıyordu, şimdi orayı başlarına yıkıyoruz. Bakalım şimdi onlara talimat hangi dağ başından gelecek? Kürt kardeşlerimize bunlar zulmetti. Kürt kardeşlerimize zulmetti. HDP'nin maskesini de düşürdük. Milletvekili diye Ankara'ya gönderdiklerinin arkasından ne çıkıyor, uyuşturucu baronları çıkıyor, silah kaçakçılığına kadar her türlü gölge var.”

“HDP’YE VERİLEN OY HARAMDIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sık sık “Kahrolsun PKK” sloganlarının atıldığı Mardin mitinginde de şunları kaydetti: Nerede terör var, nerede Türkiye’ye taciz var, biz orada tepelerine tepelerine bineceğiz. Devlet, tüm şefkatiyle vatandaşlarını kucaklarken teröristlerin başlarına da kadife eldivenin içindeki çelik yumruğunu indirmekten çekinmedi. Hem ülkemiz içerisinde hem de sınırlarımız ötesinde yürüttüğümüz bu operasyonlarla Mardinli kardeşlerime yaşattıkları acıların, zulümlerin, yürek sızılarının hesabını teröristlerden misliyle sorduk. Bu süreçte bölücü terör örgütünün bizi çekmek istediği tuzağa da düşmedik. Örgütün sergilediği onca alçaklığa rağmen hukuktan, demokrasiden ve adaletten taviz vermedik. Bu HDP’nin yaptığı bir şey var mı? Herhangi bir yatırım var mı? Bunlara verilen oy haramdır. Anlaşılan bu seçim maratonu Bay Muharrem’e pek yaramadı, yorgun düştü. Yorgunluktan olacak, şimdiden araba hararet yaptı, motor su kaynattı. Daha iki ay olmadan, sıkıntı ortada. Sen elifi görsen mertek sanırsın. Ne diyelim, Allah aklına fikrine mukayyet olsun. Rabbim bir an önce Bay Muharrem’i bu eziyetten kurtarsın. Yine de görüyorsunuz dua ediyorum, beddua değil.

PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ ARTIK OLMAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, radyo Kral FM’in sorularını cevaplandırırken de şunları söyledi:

- (Muhalefetin parlamenter sisteme dönüş söylemi): Bir defa 16 Nisan’da biz Türkiye’de bir anayasa oylaması yapmadık mı? Millet o defteri kapattı. Artık bir parlamenter demokrasi diye bir şey söz konusu değil.

- (Bağımsız kurumlar): Kendilerine göre adım atıyor. Peki faturayı kim ödüyor? Faturayı siyasetçi ödüyor. Faturayı ödeyen, istişare yapar sonra kararını da o verir.

- (Muharrem İnce): Dershane işletemeyen bir adamın devlet yönetiminden anlaması mümkün değil. Bu adam dershane işletememiş, çalıştırdığı personelinin sigorta ücretlerini ödemediği için hepsi ah vah ile oradan ayrılmış.

- (Demirtaş’ın adaylığı): Ne diyor Bay Kemal? ‘YSK ona müsaade etti.’ Tamam müsaade etmiş de olabilir, yani YSK’nın her verdiği kararın doğru olduğunu iddia edebilir miyiz? Bir de vicdan var.

- (UBER’e yedirmem): Taksicilerimizi UBER politikasına yedirmemek gerekir. O organizasyonun patronu benden randevu istedi, vermedim.

- (Öğretmen atamaları): Kılıçdaroğlu diyor ki ‘Ben yüz binlerce öğretmen alacağım.’ Nereye alıyorsun? Bunlar dürüst değil.