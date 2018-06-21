Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de muhtarlarla buluşan Yıldırım, terörle mücadelede büyük başarı kazandıklarını belirterek “Güneydoğu'da dağlarda ve meralarda ay yıldızlı bayrak dalgalanıyor, terörün yerinde yeller esiyor. İşimiz bitmedi, ülke topraklarından temizliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Suriye ve Irak'ta yönetim boşluğu olduğu için bu ülkelerden bazı emperyal devletlerin de desteğiyle modern silahların Türkiye sınırlarına sızdığını belirterek “Terör eylemlerinde askerimize, polisimize, güvenlik korucularımıza saldırıyorlar, şehitler veriyoruz. İşte bunu dikkate alarak yeni bir strateji belirledik, ülke topraklarına gelmeden terörü bulunduğu yerde yok etmek” dedi.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin her bakımdan iyiye gittiğini vurgulayarak “Ülkemizde kaos, kriz, dedikodu, yalanların belirli kaynaklardan beslendiğini unutmayın. Amaç Türkiye istikrarsızlığa sürüklensin ve bölgedeki dış güçler planlarını sorunsuz bir şekilde uygulasın. Seçime kalmış bir ay, değerlendirme kuruluşları Türkiye'nin notunu, bankaların notunu düşürüyorlar. Bu size normal geliyor mu? Bunların hepsi oyun. Şurada 4 günümüz kaldı. 4 gün sonra onların da tezkerelerini ellerine vereceğiz, geldikleri yere göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Muhalefet adaylarının yapılan projeleri durduracaklarını söylediğini aktaran Yıldırım “Külliyeyi yıkacağız, Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız, nükleer santrali kapatacağız, hızlı trene ne lüzum var' diyorlar, göçü artırırmış. 'Yerli otomobil projesi ilkelliktir' diyorlar. Yapılanı bozmak, işleri durdurmak, milletin faydasına olan her şeyi durdurmak, bu ne biçim bir iş. Böyle bir siyaset olur mu, böyle bu ülkeye hizmet edilir mi?” diye konuştu.

Milletin yapılanları bildiğini, yapılanlara da kimsenin dokunmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Yıldırım “Sağ olun, milletimize müteşekkiriz. Yaptıklarımızı onayladığınız için, 12 seçimde arka arkaya bize destek verdiniz. Biz milletin yoluna baş koymuşuz. Siz, bari milletin yoluna taş koymayın yeter” dedi.

GENÇLERLE TEKNE TURU

Başbakan Yıldırım, İzmir’de, ilk kez oy kullanacak gençlerle tekne turu yaptı, Kordon’da çim alanda düzenlenen “Çay çiğdem bizden, sohbet sizden” etkinliğine katıldı. Burada gençlerin sorularını cevaplandıran Yıldırım özetle şunları söyledi: Genç nüfusun işsizliği sadece Türkiye’nin değil, birçok ülkenin sorunu. Bugünden yarına hallolacak bir iş değil. Gençleri, üniversite kapısına gelmeden önce ilgi alanlarına yönlendirmemiz lazım. Terörü ülkemizin gündeminden çıkardıktan sonra Doğu ve Güneydoğu’da yatırım artacak, batıya göç olmayacak, genç işsizliğin azalması için önemli bir başlangıç olacak. Seçimlerden sonra en önce çıkacak kanun, hayvanların korunmasına yönelik kanun olacak. Çok ağır cezalar getiriyoruz.”