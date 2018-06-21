Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bozdağ özetle şunları söyledi: Çalışmak için gittiğim illerde vatandaşların kararını çoktan verdiğini görüyorum, sandığı bekliyorlar. Vatandaşta bir kararsızlık yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a milletin desteği çok fazla. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitecek. Vatandaş meseleyi kendi meselesi gibi görüyor.

CEVABI SANDIKTA VERİRLER

Güçlü Türkiye istiyorsak, hükûmetin güçlü olmasına ihtiyaç var. Eğer Cumhurbaşkanının arkasında güçlü bir parlamento desteği olmazsa, Cumhurbaşkanının gücünü zayıflatabilir. Parlamentoda da AK Parti salt çoğunluğu çok rahat bir şekilde yakalayacak. Halkımız, çatışma isteyenlere, kriz isteyenlere kaos isteyenlere, karışıklık isteyenlere karşı şerbetlidir, sandıkta cevabını verecektir.

ROTAYI ŞAŞIRDILAR

Muhalefet seçimi kazanmayacağını, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olacağını anladı. Bu sefer de parlamentodaki desteği üzerine oynayarak oyları azaltmaya çalışıyorlar. CHP istiyor ki; AK Parti vekil çıkarmasın, terör örgütü vekil çıkartısın. Atatürk hayatta olsaydı bunları CHP’nin kapısından içeri sokmazdı. Atatürk’ün partisini Apo’nun partisi yapmaya uğraşıyorlar.

BAŞARIMIZDAN KORKUYORLAR

Irak’ta Türk ordusu başarılı olursa, ay-yıldızlı bayrak dalgalanırsa, teröristler etkisiz hâle gelip Türkiye zirveye çıkarsa AK Parti başarılı olur; oy toplar diye korkuyorlar. ‘AK Parti başarılı olacağına teröristler orda kalsın’, istiyorlar. Böyle bir mantık olamaz. Ordumuzun başarısından, teröristlerin kaybolmasından ve iktidarın kazanmasından korkuyorlar. Yurt içinde ve yurt dışında teröristler etkisiz hâle gelmeye devam edecek, CHP’nin rahatsızlığı bizi ilgilendirmez.

KONU KARARA BAĞLANDI

Cumhurbaşkanımız kolay kolay söz vermez. Bugüne kadar ne söylediyse hepsini yaptı. Geç de olsa yapar. Bedelli askerlik için karar çıkması gerekir. Meclis tatilde. KHK ile olmaz çünkü uyum için yetki aldık. Dolayısıyla seçimden sonra Meclis’te hükümet kurulduktan sonra bu yılın içinde adım atılacaktır. Ama yaş, ücret, ödemeler gibi detaylar için yetkililer çalışmalarını yapıyorlar. Genelkurmay Başkanlığıyla istişare edilerek sonuca varılır. Bu konu karara bağlandı.